الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا يتألم من «المباراة الأسوأ»!

أرتيتا يتألم من «المباراة الأسوأ»!
1 يناير 2024 08:48

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
كاريجر: أرسنال يحتاج صلاح أو هالاند ليفوز بالدوري!
«هدية الرحيل» من صلاح.. و«مُهلة أخيرة» لمبابي!


قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إن فريقه لا يمكنه تكرار الأداء المتواضع الذي ظهر به في الخسارة 2-1 أمام فولهام، إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووصف أرتيتا اللقاء بأنه «الأسوأ» لفريقه في الموسم، بعدما أهدر أرسنال تقدمه مبكراً، ليخسر للمباراة الثانية على التوالي، وينهي العام في المركز الرابع، بعدما كان متصدراً في عيد الميلاد.
وأبلغ الصحفيين «إنه يوم مؤلم وحزين، هذا هو الملخص من وجهة نظري، ببساطة لم نكن بالمستوى المطلوب».
وقال «لم نتمكن من السيطرة على اللعب المباشر، كان من السهل على فولهام الفوز بالكرة الأولى والثانية، والحصول على فرصة للركض، واستقبلت شباكنا هدفين بهذه الطريقة.
وأضاف «لا يمكن أن يتكرر ما حدث، فإذا فعلت ذلك، فلن تحظى مطلقاً بفرصة الوصول حيثما نريد».
وقال أرتيتا «كان من الممكن أن تكون طريقة جيدة لإنهاء العام في صدارة الدوري، لكن هذه أمور هامشية».
وأضاف المدرب الإسباني أن على فريقه التركيز على رفع المستوى، وقال «نريد الفوز بالمباريات، لدينا فرصة أن نكون الأفضل في الدوري بهؤلاء اللاعبين، لذا هم جيدون ونواصل العمل معهم«.
ويعود أرسنال لمنافسات الدوري من جديد بمواجهة كريستال بالاس في 20 يناير الجاري. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
فولهام
ميكل أرتيتا
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©