أرتيتا يتألم من «المباراة الأسوأ»!

لندن (رويترز)



قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إن فريقه لا يمكنه تكرار الأداء المتواضع الذي ظهر به في الخسارة 2-1 أمام فولهام، إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووصف أرتيتا اللقاء بأنه «الأسوأ» لفريقه في الموسم، بعدما أهدر أرسنال تقدمه مبكراً، ليخسر للمباراة الثانية على التوالي، وينهي العام في المركز الرابع، بعدما كان متصدراً في عيد الميلاد.

وأبلغ الصحفيين «إنه يوم مؤلم وحزين، هذا هو الملخص من وجهة نظري، ببساطة لم نكن بالمستوى المطلوب».

وقال «لم نتمكن من السيطرة على اللعب المباشر، كان من السهل على فولهام الفوز بالكرة الأولى والثانية، والحصول على فرصة للركض، واستقبلت شباكنا هدفين بهذه الطريقة.

وأضاف «لا يمكن أن يتكرر ما حدث، فإذا فعلت ذلك، فلن تحظى مطلقاً بفرصة الوصول حيثما نريد».

وقال أرتيتا «كان من الممكن أن تكون طريقة جيدة لإنهاء العام في صدارة الدوري، لكن هذه أمور هامشية».

وأضاف المدرب الإسباني أن على فريقه التركيز على رفع المستوى، وقال «نريد الفوز بالمباريات، لدينا فرصة أن نكون الأفضل في الدوري بهؤلاء اللاعبين، لذا هم جيدون ونواصل العمل معهم«.

ويعود أرسنال لمنافسات الدوري من جديد بمواجهة كريستال بالاس في 20 يناير الجاري.