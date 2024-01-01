رودري: «العضلات القوية» لا غنى عنها في «البريميرليج»



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ وصول النجم الدولي الإسباني رودري «24 عاماً» إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في 2019، عرف كيف يتأقلم ويتكيف سريعاً مع لعب الفريق، وأفكار مواطنه جوارديولا المدير الفني، إلى أن أصبح أحد أهم أعمدة الفريق في نصف الملعب، وفي تنفيذ خطط وتكتيكات وتكليفات «بيب»، والتي تتطلب لاعبين مقاتلين في بطولة دوري تعد الأقوى والأكثر إثارة ومتعة، وتمثل «القوة البدنية» عنصراً مهماً جداً لمن يلعبون فيها.

وحقق رودري القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني، نجاحات كبيرة مع «السيتي» حتى الآن، بفضل عملية «التحول البدني» التي ظهرت عليه، وسمحت له ببناء جسمه وتقوية عضلاته وزيادة كتلتها بما لا يقل عن 10 كيلو جرامات، حسبما ذكرت صحيفة «آس».

وقال رودري في حديثه للصحيفة: أمام كثرة المباريات على مستوى تنافسي عالٍ، في بطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي تحتاج إلى المزيد من القوة البدنية، من الطبيعي أن يتأقلم جسدك ويزيد حجم عضلاتك، في ظل مساعدة مسؤولي التغذية في النادي.

وأوضح رودري أنه يعشق نجوم الوسط الكبار مثل سيرجيو بوسكيتس، وتشابي ألونسو، وماركوس سينا، ويحاول السير على خطاهم، غير أنه ذكّر بأن كرة القدم تطورت بسرعة رهيبة، وأصبحت تتطلب المزيد من المهارات والقوة البدنية، بصورة أكبر مما كان عليه الحال أيام هؤلاء النجوم «الأفذاذ» الذين عشق لعبهم وتعلم منهم الكثير.

وفيما يتعلق بالتطور البدني الذي يطرأ على أي لاعب ينتقل إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، لاحظ رودري أن مواطنه بول توريس الذي يلعب لأستون فيلا تطور أداؤه الفني والبدني كثيراً، وقال: عندما كان توريس في فياريال كان نحيفاً جداً مثلي تماماً، وقت أن كنت ألعب في «الليجا»، ولكنه تطور بدنياً بصورة كبيرة، وهذا هو حال كل من يلعب في «البريميرليج».

وأكد رودري أن بناء العضلات القوية أمر لا غنى عنه في الدوري الإنجليزي، ويشهد على ذلك زميله النرويجي إيرلينج هالاند هداف الفريق، والذي نجح منذ مجيئه في بداية الموسم الماضي في أن يزيد حجم عضلاته 12 كيلو جراماً في 15 شهراً، حسبما يؤكد معده البدني الخاص.

بدأ رودري واسمه بالكامل رودريجو هيرنانديز كاستانتي، المولود في 22 يونيو 1996، مسيرته الاحترافية في فياريال «2015-2018» ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد حتى 2019، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا للعب لمانشستر سيتي، بناء على طلب جوارديولا، ودفع «السيتي» الشرط الجزائي في عقده، ووقع معه عقداً جديداً مدته 5 سنوات.

ولعب رودري لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و19 و21سنة، وتصعيده للفريق الأول عام 2018.