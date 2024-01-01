«السباق إلى الفضاء» في برنامج «السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)



يدشن سباق النخبة «النسخة الثامنة» لبطولة السلم للدراجات الهوائية، المقررة خلال يناير وفبراير المقبلين، وتبلغ جوائزها 3 ملايين و500 ألف درهم.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الداعمة للبطولة، لاستعراض برنامج الدورة والاستعدادات لتنظيم الحدث بأروع صورة، وبما يتناسب مع مكانة البطولة، ويوفر الفرصة للمشاركين لتقديم أفضل المستويات الفنية، وينقل للعالم صوراً رائعة عن روعة المكان والحدث.

واستعرض محمد عبد الله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية، السباقات الأربعة التي يتضمنها برنامج الدورة الثامنة، حيث ستكون الانطلاقة بإقامة «سباق النخبة»، من منطقة سد حتّا وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي، ويقام 13 يناير، ويمتد لمسافة 182 كيلومتراً، والمشاركة فيه مخصصة لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بحد أقصى يصل إلى 250 دراجاً بنظامي الفردي والفرقي، بحيث يضم كل فريق من 3 إلى 7 لاعبين، من دون إقامة سباقات تأهيلية، واختيرت الانطلاقة من سد حتّا، ومسار السباق في المناطق الجبلية الرائعة للاحتفاء بما تشهده منطقة حتّا من تطوّر في جميع المجالات، حيث أصبحت وجهة سياحية ورياضية بامتياز.

وتتواصل الدورة بإقامة السباق الثاني، وهو سباق السلم الصحراوي المفتوح 27 يناير، و«السباق إلى الفضاء» 3 فبراير، وينطلق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي، وجاء اختيار موقع انطلاق السباق، تقديراً وإبرازاً للإنجازات التاريخية الرائدة التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء، في رحلات تبقى خالدة في التاريخ، على أن يكون الختام مع سباق النخبة للسيدات 4 فبراير.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم البطولة وتحقيق جميع أهدافها، ومن بينها إقامة أقوى المنافسات الرياضية، في أجمل المناطق ذات الطبيعة الصحراوية، وفي قلب المدينة والمرور بأهم الوجهات الحضارية والطبيعية الممتدة والمتنوعة في دبي، ونقل صور لملايين المشاهدين تجمّع بين قوة المنافسات وتنوعها وجمال المناطق وتفردها، كما توجه البطولة رسالة لجميع أفراد المجتمع لتحفيزه على تبني الرياضة «أسلوب حياة» أكثر صحة ونشاط وحيوية، والتعريف بإمكان ممارسة الرياضة في أجمل الأماكن وأكثرها أماناً.