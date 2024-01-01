«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»

الظفرة (الاتحاد)



أُسدل الستار على مهرجان ليوا الدولي 2024، بإقامة سباق صعود التل للسيارات بفئاته المتنوعة، والتي واصلت إبداعات كسر الأرقام القياسية على «تل مرعب»، من خلال

الفئات الثلاث «المفتوحة والوكالة ستوك والهايلوكس»، بمشاركة 60 سيارة في رقم قوي يشهده تل مرعب، وليكون مجموع السيارات في صعود التل على مدار آخر 3 أيام لهذه المنافسة، هو 116 سيارة في الفئات الثماني.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان احتفالية أنيقة بنهاية 2023، وبدء عام 2024، حيث زينت ألعاب الليزر والألعاب الضوئية «تل مرعب» مع الألعاب النارية، وأيضاً عروض الدرون التي استمرت حتى ما بعد منتصف الليل، وسط حضور جماهيري ضخم، حظيت به المنافسة في اليوم الأخير.

وفئ فئة 6 سلندر غاز، حقق محمد راشد الجابري المركز الأول بزمن 5.752 ثانية، وتبعه عبد الله إسماعيل محمد «6.353 ثانية»، وخالد توفيق رفاعي «6.505 ثانية»، وفي فئة ثمانية سلندر توربو، ذهب المركز الأول إلى محمد راشد الجابري «6.216 ثانية»، وتبعه إبراهيم أحمد الشنيفي «6.398 ثانية» وبدر علي حمد «6.652 ثانية».

وتمكن محمد راشد الجابري من حصد المركز الأول في فئة غاز 8، بزمن 5.830، وتبعه مشعل محمد الخالدي «5.842 ثانية»، وخالد عبد الله راشد «5.997 ثانية»، وفي فئة توربو 6 سلندر، انتزع عبد الله محمد الدهماني المركز الأول بزمن 6.565 ثانية، ومن بعده محمد أمين إسماعيل «6.649 ثانية»، وخالد عبد الله راشد «7.211 ثانية».

وفي فئة السيارات الكهربائية، جاء حمد سيف المنصوري في مقدمة السباق، وتبعه مجد جمال الشعالي، ومحمد خليفة المنصوري، وأهدت فئة الوكالة المركز الأول إلى عبد الله محمد الدهماني «7.018 ثانية»، وتبعه أحمد محمد النعيمي «7.018 ثانية» وإبراهيم أحمد الشنيفي «7.522 ثانية».

وفي فئة المفتوحة، حلق بالمركز الأول مشعل الخالدي «5.011 ثانية» ويليه حمد محمد الأحبابي «5.244 ثانية» ويوسف محمد آل علي «5.628 ثانية»، وفي فئة الهايلوكس جاء مهدي محمد السلوم في المقدمة بزمن 5.697 ثانية، وتبعه عبد العزيز محمد اليحي «5.741 ثانية» وخالد عبد العزيز الخشيبان «5.980 ثانية».