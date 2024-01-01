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الرياضة

« أم شاي» تحتفل بـ«الفوز الأول»!

« أم شاي» تحتفل بـ«الفوز الأول»!
1 يناير 2024 12:27

 
برزبين (رويترز) 

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شعرت نعومي أوساكا الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ببعض التوتر، لكنها بدت قوية، بعد عودتها للمنافسات بعد 15 شهراً من الغياب لتتغلب على الألمانية تامارا كورباتش 6-3 و7-6 في الدور الأول لبطولة برزبين الدولية للتنس.
وشاركت اللاعبة اليابانية «26 عاماً» آخر مرة في جولة اتحاد اللاعبات المحترفات في بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو في سبتمبر 2022، وأنجبت طفلتها الأولى، شاي، في يوليو قبل تكثيف استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة من 14 إلى 28 يناير الحالي.
ولم تظهر أوساكا أي علامات على التراجع في أول شوط، بعد عودتها للمنافسات، لتكسر إرسال كورباتش، من دون أن تمنحها فرصة اقتناص أي نقطة.
وزادت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً من ضغطها مرة أخرى قرب نهاية المجموعة الأولى لتحسمها في 38 دقيقة بضربة أمامية قوية.
وخسرت أوساكا، بطلة ملبورن بارك مرتين، إرسالها للمرة الثانية في نهاية المجموعة التالية لتهدر تفوقها، لكنها واصلت إطلاق الضربات في الشوط الفاصل القوي لتضمن الفوز.
وقالت أوساكا بعد التوقيع للجماهير والتقاط الصور معهم على جانب الملعب «كنت متوترة للغاية أثناء اللعب طوال الوقت لكني كنت متحمسة حقاً لوجودي هنا، من الجيد حقاً العودة، 
وأشعر أن العامين الماضيين اللذين لعبت فيهما قبل إنجاب ابنتي لم يغيرا شيئاً، لم أرد القدر الذي حصلت عليه من الحب، لذلك أشعر حقاً أن هذا ما أريد القيام به في هذا الفصل من حياتي».
وابتعدت أوساكا عن المنافسات فترات طويلة منذ فوزها الثاني في ملبورن بارك، وحصلت على فترة راحة لإعطاء الأولوية لصحتها الذهنية، بعد الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة 2021، ومرة ​​أخرى بعد بطولة أميركا المفتوحة في العام نفسه.
وقالت، إنه كان من دواعي سرورها أن تشعر بالحب من الجماهير بعد عودتها الأخيرة.
وأضافت أوساكا «أقدر حقاً تشجيع الجماهير لي، لأنني أشعر أنه كان هناك وقت كنت فيه مجرد طفلة صغيرة تحاول مشاهدة أبطالها وهم يلعبون، لذلك يكون اللعب في هذه الملاعب أمراً سريالياً في بعض الأحيان».
وتلتقي في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، والتي تبدأ مشاركتها في البطولة بالدور الثاني.
وقالت أوساكا «لعبت معها مرات عدة، إنها منافسة صعب، مختلفة تماماً عن المباراة التي لعبتها الآن، أنا مهتمة للغاية برؤية ما يحدث».

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
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