الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عجمان يخوض «3 وديات» في معسكر الفجيرة

عجمان يخوض «3 وديات» في معسكر الفجيرة
1 يناير 2024 13:30

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
وفاة 5 من أسرة مواطنة في حادث تصادم بإمارة عجمان
جلوبير ليما: أثق في عودة «النصر القوي» بعد التوقف


وضع الجهاز الفني لعجمان، بقيادة الروماني دانيال إيسايلا، خطة إعداد جديدة، خلال فترة التوقف، يتخللها خوض عدد من المباريات، بعدما منح جميع اللاعبين راحة لمدة 10 أيام، بعد انتهاء المباراة الأخيرة أمام الشارقة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
وبدأت إدارة النادي في التجهيز لإقامة معسكر في الفجيرة، لمدة أسبوعين يتخلله اللعب 3 تجارب، حيث تم الاتفاق مع اتحاد كلباء على اللعب ودياً 22 يناير، فيما يتم تحدد بقية المباريات بعد رد الأندية التي تمت مخاطبتها.
ويسعى إيسايلا لإعادة الاتزان لـ «البرتقالي» خلال فترة التوقف، والعودة بقوة أمام بني ياس في «الجولة 13» والأخيرة من الدور الأول للدوري 16 فبراير المقبل، خاصة أن نتائج الفريق في الدوري كشفت عن وجود أخطاء دفاعية كثيرة، لدرجة أن «البركان» اهتزت شباكه في جميع المباريات، ولا يوجد في رصيده شباك نظيفة في أي منها، ويعد ثاني أضعف دفاع، بعدما استقبل 28 هدفاً، ويسبقه «صقور الإمارات» بـ 33 هدفاً، بالإضافة إلى عدم وجود «البديل الجاهز» في ظروف الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في المباريات السابقة.
وجمع إيسايلا 10 نقاط، منذ أن تولى تدريب عجمان، خلفاً للمدرب البرازيلي زاناردي، بداية من الجولة الخامسة، حيث فاز في مباراتين على خورفكان والجزيرة، وتعادل مع الوصل، والبطائح، وحتا والشارقة، كما تراجعت النتائج الكبيرة التي كان يخسر بها الفريق، وكان آخرها أمام اتحاد كلباء 3-5، والعين 0-6، وحقق الفريق أعلى فوز في تاريخ لقاءاته مع الجزيرة 5-1، وقبل إيسايلا حصد «نقطة» واحدة في 4 مباريات بالتعادل مع الإمارات.
ويتعامل المدرب الروماني مع موقف «البرتقالي» في الترتيب، على أنه في مركز خطر، لأن المركز الثاني عشر الأقرب لآخر فريقين في الجدول، ورغم أن فارق النقاط بينه وبين حتا والإمارات 6 نقاط، إلا أن عجمان لا يزال بعيداً عن منطقة الأمان التي تنشدها جماهير «البرتقالي».

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الفجيرة
دانييل إيسايلا
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©