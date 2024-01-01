عجمان يخوض «3 وديات» في معسكر الفجيرة

رضا سليم (دبي)



وضع الجهاز الفني لعجمان، بقيادة الروماني دانيال إيسايلا، خطة إعداد جديدة، خلال فترة التوقف، يتخللها خوض عدد من المباريات، بعدما منح جميع اللاعبين راحة لمدة 10 أيام، بعد انتهاء المباراة الأخيرة أمام الشارقة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبدأت إدارة النادي في التجهيز لإقامة معسكر في الفجيرة، لمدة أسبوعين يتخلله اللعب 3 تجارب، حيث تم الاتفاق مع اتحاد كلباء على اللعب ودياً 22 يناير، فيما يتم تحدد بقية المباريات بعد رد الأندية التي تمت مخاطبتها.

ويسعى إيسايلا لإعادة الاتزان لـ «البرتقالي» خلال فترة التوقف، والعودة بقوة أمام بني ياس في «الجولة 13» والأخيرة من الدور الأول للدوري 16 فبراير المقبل، خاصة أن نتائج الفريق في الدوري كشفت عن وجود أخطاء دفاعية كثيرة، لدرجة أن «البركان» اهتزت شباكه في جميع المباريات، ولا يوجد في رصيده شباك نظيفة في أي منها، ويعد ثاني أضعف دفاع، بعدما استقبل 28 هدفاً، ويسبقه «صقور الإمارات» بـ 33 هدفاً، بالإضافة إلى عدم وجود «البديل الجاهز» في ظروف الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في المباريات السابقة.

وجمع إيسايلا 10 نقاط، منذ أن تولى تدريب عجمان، خلفاً للمدرب البرازيلي زاناردي، بداية من الجولة الخامسة، حيث فاز في مباراتين على خورفكان والجزيرة، وتعادل مع الوصل، والبطائح، وحتا والشارقة، كما تراجعت النتائج الكبيرة التي كان يخسر بها الفريق، وكان آخرها أمام اتحاد كلباء 3-5، والعين 0-6، وحقق الفريق أعلى فوز في تاريخ لقاءاته مع الجزيرة 5-1، وقبل إيسايلا حصد «نقطة» واحدة في 4 مباريات بالتعادل مع الإمارات.

ويتعامل المدرب الروماني مع موقف «البرتقالي» في الترتيب، على أنه في مركز خطر، لأن المركز الثاني عشر الأقرب لآخر فريقين في الجدول، ورغم أن فارق النقاط بينه وبين حتا والإمارات 6 نقاط، إلا أن عجمان لا يزال بعيداً عن منطقة الأمان التي تنشدها جماهير «البرتقالي».