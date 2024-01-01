إحالة أوراق «بطل الشتاء» في «دوري الأولى» إلى 2024!



معتصم عبدالله (دبي)



أحال التعادل السلبي لمواجهة الظفرة «الوصيف» وضيفه العروبة «المتصدر» في قمة «الجولة 14» من دوري الدرجة الأولى، أوراق حسم لقب «بطل الشتاء» إلى جولة جديدة مع بداية عام 2024، مع بقاء ثلاث جولات على ختام الدور الأول.

وحافظ العروبة على صدارته المستمرة للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى «33 نقطة» من 13 مباراة، مقابل «25 نقطة» لملاحقه الظفرة «الوصيف» من 14 مباراة، بالتساوي مع دبا الحصن الثالث برصيد 25 نقطة أيضاً، ولكن من 13 مباراة.

وتبقت للعروبة المرشح الأبرز لحسم الصدارة في الدور الأول، ثلاث مباريات قبل إسدال الستار على النصف الأول من المنافسة المحتدمة أمام فرق الجزيرة الحمراء، الحمرية، والعربي على التوالي، فيما تنتظر منافسه «نظرياً» على لقب «بطل الشتاء» دبا الحصن 3 مواجهات أيضاً أمام سيتي ويوناتيد والتعاون، ويلعب الظفرة آخر مباراتين في الدور الأول أمام جلف يوناتيد وجلف أف سي.

ويشهد يناير 2024، ختام الدور الأول لدوري الأولى، بإقامة مباريات «الجولة 15» خلال يومي السبت والأحد المقبلين، و«الجولة 16» في 13 من الشهر نفسه، على أن تُلعب مباريات «الجولة 17» والأخيرة في الدور الأول 20 و21 يناير الحالي.

وسيطرت نتيجة التعادل على 3 مباريات في «الجولة 14»، شملت إلى جانب قمة الظفرة والعروبة، التعادل السلبي في مباراة جلف أف سي وجلف يوناتيد التي شارك في إدارتها طاقم تحكيم نسائي للمرة الأولى بقيادة روضة المنصوري، بجانب تعادل الجزيرة الحمراء والتعاون 2-2، حيث أكمل الأخير المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد الثنائي عبدالله الغافري، ومطر بدجي.

وارتقى العربي إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بفوزه على ضيفه سيتي بهدف إديلتون جونيور، وحول مسافي تأخره أمام ضيفه دبا بهدف إلى فوز 2-1، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، مقابل 19 نقطة لدبا المتراجع إلى المركز الثامن.

واستعاد يوناتيد «السادس» برصيد 21 نقطة، ذاكرة الفوز الغائبة في الجولتين الماضيتين، بالفوز على مضيفه الحمرية 3-0، ليتراجع ترتيب الأخير إلى المركز 13 برصيد 15 نقطة، فيما قاد «البديلان» ألفوسيني جاساما وربيع المسماري مصفوت إلى تحقيق الفوز أمام الرمس 3-2، وسجل المسماري في الدقيقة 45 وجاساما هدفين في الدقيقتين 50 و71.

ترتيب الصدارة



العروبة 33 نقطة «13 مباراة»

الظفرة 25 نقطة «14 مباراة»

دبا الحصن 25 نقطة «13 مباراة»

العربي 23 نقطة «13 مباراة»