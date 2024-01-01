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الرياضة

«نظارة يوري».. احتفالية التتويج من «فلامنجو» إلى «الفرسان»

«نظارة يوري».. احتفالية التتويج من «فلامنجو» إلى «الفرسان»
1 يناير 2024 14:34

معتصم عبدالله (دبي)
حافظ يوري سيزار لاعب وسط شباب الأهلي على عاداته في الاحتفال بارتداء «نظارة شمسية»، لحظة التقاط الصور التذكارية عقب كل إنجاز ولقب يحققه في مشواره في ملاعب الكرة، والذي انطلق في صفوف فلامنجو البرازيلي في العام 2009 ضمن فرق المراحل السنية قبل اللعب للفريق الأول، مروراً بتجربة الإعارة مع فورتاليزا، وصولاً إلى محطته الحالية مع شباب الأهلي حيث يخوض موسمه الرابع على التوالي منذ انتقاله إلى «الفرسان» موسم 2020-2021.
واحتفل يوري «23 عاماً»، بتسجيل الهدف الأخير لأندية المحترفين في عام 2023، حينما سجل الهدف السادس لفريقه شباب الأهلي في المواجهة أمام نظيره الشارقة في كأس السوبر الإماراتي، والذي توج به «الأحمر» كأول ألقاب الموسم بفوز تاريخي.
وحرص يوري على تكرار احتفاليته المعتادة في توثيق الألقاب، بالتقاط الصور التذكارية وهو يرتدي نظارة شمسية، وهو ذات الاحتفال الذي بدأه مع ناديه السابق فلامنجو البرازيلي، قبل أن يكرره في مشواره مع «الفرسان» بالتتويج بدرع الدوري في الموسم الماضي 2022-2023، حيث شارك في 23 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، علاوة على لقب السوبر في الموسم الحالي 2023-2024.
وعبر يوري سيزار عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر على حساب الشارقة، وقال: «سعيد بالتتويج بأول ألقاب الموسم، والانتصار المميز أمام منافس قوي، وأعتقد أن اللقب حافز مهم للمنافسة على ألقاب الموسم، وعلينا القتال بقوة في بقية المباريات».
وحول تعليقه على المباراة، أوضح: «خضنا مواجهة قوية أمام منافس مميز نجح في تسجيل هدفين في بداية المباراة، ونجحنا في الاستفادة من الأخطاء وقلب نتيجة المباراة لصالحنا بانتصار مميز».
وأضاف: «السيناريو العام للمباراة لم يكن متوقعاً، واستفدنا من النقص العددي في صفوف المنافس، من أجل العودة بقوة وتحقيق الفوز لحصد اللقب».

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