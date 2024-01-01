الشباب السعودي يعسكر في أبوظبي



الرياض (د ب أ)



يستعد الشباب السعودي لدخول معسكر خارجي في أبوظبي، خلال فترة التوقف الطويلة، وفي الوقت نفسه تكثف إدارة النادي جهودها، من أجل التعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وتوجد مؤشرات قبول من سييرا لخوض تجربة مع الفريق.

وتسعى الإدارة الشبابية للتعاقد مع سييرا لمدة 6 أشهر، خلفاً للكرواتي إيجور بيسكان «المقال» بسبب سوء النتائج.

لا يزال سداد مبلغ الشرط الجزائي المقدر بثلاثة أشهر الخاص ببيسكان عائقاً أمام اكتمال التعاقد مع المدرب سييرا، الذي سبق أن خاض تجارب في الدوري السعودي، عندما تولى الدفة الفنية لفرق الاتحاد، والوحدة والطائي.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر حالياً برصيد 21 نقطة، عقب انتصاره في الجولة الماضية على الوحدة بهدف.