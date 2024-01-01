ميتوما في تشكيلة اليابان رغم «الإصابة الطويلة»!



طوكيو (أ ف ب)



استدُعيَ كاورو ميتوما جناح برايتون الإنجليزي إلى التشكيلة الرسمية لليابان في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، على الرغم من أن إصابته تُبعده عن الملاعب لنحو 6 أسابيع.

وقال الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، إن ميتوما «26 عاماً» سيحتاج إلى الابتعاد عن المباريات بعد إصابته خلال المباراة ضد كريستال بالاس «1-1» الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع ذلك، استدعى المدرب هاجيمي مورياسو لاعبه ضمن التشكيلة التي ضمّت 26 لاعباً للمشاركة في البطولة القاريّة.

واختير واتارو إندو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال إلى جانب تاكيفوسا كوبو متوسّط ميدان ريال سوسيداد، فيما استُبعد دايتشي كامادا لاعب لاتسيو الإيطالي.

وتتطلّع اليابان إلى التتويج باللقب للمرة الخامسة كرقمٍ قياسيّ، علماً أنها تتفوّق على السعودية وإيران في المركز الثاني بفارق لقبٍ واحد.

وفاز منتخب «الساموراي» في آخر 9 مباريات، أبرزها فوزه الساحق على ألمانيا 4-1 في لقاءٍ وديّ في 9 سبتمبر الماضي، والذي أدّى إلى إقالة المدرب هانزي فليك وتعيين يوليان ناجلسمان، وتركيا 4-2 في كأس كيرين الودية، وآخرها على تايلاند 5-0، وهي ستلعب مع الأردن في مباراة ودية في التاسع من الشهر الجاري.

ويلعب المنتخب الياباني الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا 2019، حيث خسر أمام قطر 1-3، مع إندونيسيا، العراق وفيتنام في المجموعة الرابعة.

وهنا القائمة:

لحراسة المرمى: دايا مايكاوا (فيسيل كوبي)، زيون سوزوكي (سينت ترويدن، بلجيكا)، تايشي براندون نوزاوا (إف سي طوكيو).

للدفاع: شوغو تانيجوتشي (قطر)، كو إيتاكورا (مونشنجلادباخ الألماني)، تسويوشي واتانابي (جينت البلجيكي)، يوتا ناكاياما (هدرسفيلد الإنجليزي)، كوكي ماتشيدا (يونيون سان جيرمان)، سييا مايكوما (سيريزو أوساكا)، تاكيهيرو تومياسو (أرسنال الإنجليزي)، هيروكي إيتو (شتوتجارت الألماني)، يوكيناري سوجاوارا (أريزونا الهولندي).

للوسط: واتارو إندو (ليفربول الإنجليزي)، جونيا إيتو (ريمس الفرنسي)، تاكوما أسانو (بوخوم الألماني)، تاكومي مينامينو (موناكو الفرنسي)، هيديماسا موريتا (سبورتنج البرتغالي)، كاورو ميتوما (برايتون الإنجليزي)، ريو هاتات (سلتيك الأسكتلندي)، كيتو ناكامورا (ريمس الفرنسي)، تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد الإسباني) وكايشو سانو (كاشيما أنتلرز).

للهجوم: دايزن مايدا (سلتيك الاسكتلندي)، ريتسو دوان (فرايبورج الألماني)، أياسي أويدا (فينورد الهولندي)، ماو هوسويا (كاشيوا ريسول).