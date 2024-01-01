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اعتقال شخصين بتهمة قتل العداء كيبلاجات

اعتقال شخصين بتهمة قتل العداء كيبلاجات
1 يناير 2024 16:30

 
نيروبي (أ ف ب)

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أعلنت الشرطة الكينية القبض على شخصين على صلةٍ بحادثة طعن العداء الأوغندي بنجامين كيبلاجات، الذي عُثر عليه ميتاً داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة.
وقال ستيفن أوكال قائد الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجُلين اللذين يُعتقد أنهما في الثلاثينيات من العمر، اعتُقلا على مشارف مدينة إلدوريت، خامس أكبر المدن في البلد.
وأضاف «أن المشتبه بهما مجرمَين معروفين وكانا يُرهبان الناس».
وقال «نحن في مرحلةٍ متقدمة من التحقيقات ومن المحتمل أن نحيلهما إلى المحكمة الثلاثاء».
ودافع كيبلاجات المولود في كينيا «34 عاماً» عن ألوان أوغندا في سباق 3 آلاف م موانع في المحافل الدولية وتحديداً في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.
وعُثر على جثّة العدّاء في سيارته مساء السبت الماضي مصاباً بجرحٍ عميقٍ في رقبته.
وبينما لا يزال الدافع خلف الجريمة غير معروف، فإن الشرطة قالت إن المشتبه بهما كمِنا لكيبلاجات وقد صدَم دراجتهما النارية بسيّارته.
وأضاف أوكال «ربما دفعهما هذا إلى العُنف»، واعتُقل المشتبه بهما وبحوزة أحدهما سكين يُمكن أن يكون قد استخدمه في الاعتداء.
ووصل كيبلاجات إلى نصف نهائي أولمبياد لندن 2012 ونافس في ريو أيضاً عام 2016.
وتأتي وفاته في أعقاب جريمة مقتل العدّاءة الكينية أجنيس تيروب «25 عاماً» في أكتوبر 2021، التي عُثر عليها مطعونة في منزلها، وقُبض على زوجها الذي وُجهّت إليه تهمة القتل.

بنجامين كيبلاجات
ألعاب القوى
كينيا
أولمبياد لندن
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