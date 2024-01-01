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الرياضة

الوصل في «الصدارة» للمرة الأولى بعد «الـ 12» بـ «عصر الاحتراف»

الوصل في «الصدارة» للمرة الأولى بعد «الـ 12» بـ «عصر الاحتراف»
1 يناير 2024 19:00

علي معالي (دبي)
فرض فريق الوصل نفسه على الموسم الجاري من الدوري، باحتلال الصدارة بفارق 5 نقاط بعد مرور 12 جولة، وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها «الإمبراطور»، منفرداً ومتواجداً في هذه المكانة منذ انطلاق عصر الاحتراف في موسم 2008-2009.
وتناوب على الصدارة خلال المواسم السابقة 5 فرق، مع مرور 12 جولة فقط، هي العين الذي كان صاحب النصيب الأكبر في صدارته بـ 7 مرات، تلاه نادي الجزيرة 4 مرات، والشارقة 3 مرات، حيث تساوى «الملك» و«الزعيم» معاً في صدارة موسم (2018-2019)، ومرتان لشباب الأهلي، واحدة منها باسم النادي الأهلي سابقاً، قبل الدمج، وكان وصيفه فيها وقتها هو نادي الشباب.
وفارق النقاط الخمس التي يتصدر بها الوصل قمة الدوري حالياً، تكررت من قبل في الموسم الملغى 2019-2020 بسبب فيروس كورونا، حيث كانت الصدارة من نصيب شباب الأهلي، ولم يكن فارق النقاط الـ 5 هو الأكبر في عصر الاحتراف، بل وصل الفارق إلى 9 نقاط في موسم 2021-2022 لمصلحة العين، و7 نقاط في موسم 2010-2011 لمصلحة الجزيرة، و6 نقاط في موسم 2012-2013 من نصيب العين.
وظهرت هذه الفوارق في الموسم الماضي، وكان الفارق نقطة واحدة فقط بصدارة الشارقة بـ 26 نقطة مقابل 25 للوصيف شباب الأهلي، وفي موسم 2021-2022 كان الفارق 9 نقاط بين العين المتصدر بـ 30 نقطة وخلفه الوحدة 21 نقطة.
وفي موسم 2020-2021 كان المتصدر فريق الشارقة بنقطتين فقط عن الجزيرة (29- 27)، وفي موسم 2019-2020 كان فارق النقاط الـ 5 لمصلحة شباب الأهلي 29 نقطة، متقدماً على مطارده الشارقة 24 نقطة.
وفي موسم 2018-2019 كانت الكفة متساوية في الصدارة بين العين والشارقة، ولكل منهما 28 نقطة وخلفهما الجزيرة بـ 25 نقطة.
وفي موسم 2017-2018 كان الفارق نقطتين فقط بين المتصدر العين 28 نقطة، والوحدة 26 نقطة، وتكرر نفس الفارق أيضاً في موسم 2016-2017 بين الجزيرة (29 نقطة) والعين (27 نقطة)، وفي موسم 2015-2016 كان الفارق 3 نقاط بالصدارة التي انفرد بها العين بـ 31 نقطة مقابل 28 نقطة لشباب الأهلي، ونفس الفارق من النقاط أيضاً تكرر نفس الفارق في موسم 2014- 2015 حيث انفرد العين بـ 27 نقطة مقابل 24 نقطة للجزيرة.
وفي موسم 2013- 2014 تصدر شباب الأهلي بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الشباب سابقاً (24 نقطة)، وفي موسم 2012-2013 كان فارق النقاط 6 لمصلحة العين (31 نقطة) مقابل 25 نقطة لشباب الأهلي، وفي موسم 2011-2012 كان العين متصدراً بفارق 3 نقاط (27 نقطة) مقابل (24 نقطة) لنادي النصر، وهي المرة الوحيدة في عصر الاحتراف التي يتواجد فيها «العميد» في هذه المرتبة.
وفي موسم 2010-2011 كان فارق النقاط 7، لمصلحة الجزيرة برصيد 32 نقطة، مقابل 25 نقطة لفريق بني ياس، وهي المرة الوحيدة التي يتواجد فيها «السماوي» في هذه المرتبة بعد مرور 12 جولة، وفي موسم 2009-2010 تصدر الجزيرة بفارق نقطتين فقط على الوحدة (32 مقابل 30)، ونفس الفارق تكرر أيضاً في سنة أولى احتراف في موسم 2008-2009 بصدارة الجزيرة للبطولة بـ 29 نقطة أمام مطارده العين 27 نقطة.

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