«أوشبا تيسورو» يدافع عن لقب كأس دبي العالمي

عصام السيد (أبوظبي)

يستهدف الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» كأس دبي العالمي للفئة الأولى 2024 للدفاع عن لقبه الذي أحرزه عام 2023، بعد أن نجح في الاحتفاظ بلقب «طوكيو دايشوتن» للفئة الأولى، متفوقاً بفارق نصف طول عن رفيق إسطبله «ويلسون تيسورو».

وكان الفائز بكأس دبي العالمي 2023، كالعادة برفقة الفارس يوجا كاوادا، وجاء في المركز الثالث في السباق بفارق عنق هو «دورا إيريدي» وصيف ديربي الإمارات، الذي قدم أيضاً أداءً جيداً في ميدان في مارس الماضي.

ويعد سباق طوكيو دايشوتن، الذي يمتد لمسافة تزيد عن ميل وربع الميل على المضمار الرملي، أحد أهم السباقات في اليابان.

والفائز هو ابن «أورفيفر» الذي ولد في مزرعة شيودا باكوجو ويبلغ من العمر ست سنوات، وكان هذا هو فوزه الحادي عشر في بدايته المهنية الثانية والثلاثين للمالك ريو توكوجي والمدرب نوبورو تاكاجي.

وفي سباقه السابق، على لقب بطولة «البريدرز كب كلاسيك»، أنهى السباق في المركز الخامس خلف «وايت اباريو» في سانتا أنيتا في شهر نوفمبر الماضي.

وقال الفارس كاوادا: «أنا سعيد لأنه تمكن من الفوز بأمان، إنه جواد قوي الإرادة، والأهم من ذلك أنه فاز بكأس دبي العالمي في الربيع، لذلك كنت آمل أن يتمكن من الأداء بطريقة تليق بذلك الأداء».

«كنت أحاول الحفاظ على الإيقاع الذي أراد أن يعمل به أثناء السباق كنت واثقاً، واعتقدت أنه سيلحق بمنافسيه في المقدمة، على الرغم من أنني أعتقد أن ويلسون تيسورو كان يقدم أداءً رائعاً أيضاً».

وبعد فوز «أوشبا تيسورو» بسباق طوكيو دايشوتن قال المدرب نوبورو تاكاجي: «أنا ممتن لأن الكثير من الناس كانوا يشاهدون السباق بحماس كبير، وآمل أن تتمكنوا من الاستمتاع به مرة أخرى العام المقبل».

وأضاف تاكاجي: «لقد كان بعيداً عن السياج الداخلي، لذلك شعرت بالراحة عندما شاهدته لأنه كان في حالة جيدة، وبما أن الوتيرة لم تكن عالية، فقد كان في مركز خلفي، لذلك كنت قلقًا بشأن ما إذا كان سيتمكن من ذلك والوصول إلى الأمام.

وأضاف: «إذا سارت الأمور على ما يرام، أود الانتقال من كأس السعودية إلى كأس دبي العالمي العام 2024 وسيكون عمره سبع سنوات، لكنني سأبذل قصارى جهدي مرة أخرى».

وتوج «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة»، بلقب الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي، في نسخته الـ 27، لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بقيادة الفارس يوجا كاوادا وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، مسجلاً زمناً قدره 2.03.25 دقيقة، وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «الجيرز» لحمدان سلطان علي السبوسي، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف سايمون وإد كريسفورد، وحل ثالثاً «أمبلم رود» للأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب أحمد عبد الواحد.

وبهذه النتيجة، يكون «أوشبا تيسورو» ثاني بطل ياباني يظفر باللقب الغالي، عقب إنجاز «فيكتوار بيسا» عام 2011.