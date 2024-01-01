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الرياضة

اتهام بطل العالم للدراجات بالتسبب في وفاة زوجته!

اتهام بطل العالم للدراجات بالتسبب في وفاة زوجته!
1 يناير 2024 16:34

 
أديلايد (د ب أ)

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تم توجيه الاتهام للأسترالي روهان دينيس، بطل العالم السابق في رياضة الدراجات، بالتسبب في وفاة زوجته سائقة الدراجات الأولمبية ميليسا هوسكينز.
ولقيت هوسكينز، التي مثلت أستراليا في أولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2026، مصرعها عن عمر 32 عاماً، عقب تعرضها لحادث سير، حيث صدمتها إحدى السيارات أثناء ركوبها معه في مدينة أديلايد الأسترالية.
ونقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن تقارير إعلامية أسترالية، أنه تم اتهام دينيس بالتسبب في وفاة زوجته بسبب قيادته الخطرة، وتعريض حياة الآخرين للخطر والقيادة من دون العناية الواجبة.
وكشفت التقارير أنه أُطلق سراح دينيس بكفالة، فيما يمثل أمام إحدى محاكم أديلايد في مارس القادم.

أستراليا
الدراجات الهوائية
أديلايد
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