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الرياضة

بوستيكوجلو: توتنهام «كله إصابات»!

بوستيكوجلو: توتنهام «كله إصابات»!
1 يناير 2024 16:43

لندن (رويترز) 

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قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير، إنه يأمل ألا تكون إصابة بابي ماتار سار خطيرة للغاية، بعد خروج لاعب الوسط باكيا خلال الفوز 3-1 على بورنموث، مما أثار الشكوك بشأن جاهزيته للمشاركة مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر الحالي.
وقلص توتنهام الفارق مع أندية المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نقطة واحدة، بفوزه على بورنموث المتألق لكن الإصابات في النادي اللندني لم تتوقف.
وفي حين كان تعافي لاعب الوسط رودريجو بنتانكور مبكراً من الإصابة كانت مشهداً مرحباً به لبوستيكوجلو، فإنه يأمل ألا تتم إضافة سار «21 عاماً» إلى قائمة المصابين بالفريق، والتي تضم جيمس ماديسون وكريستيان روميرو وميكي، فان دي فين وإيفان بريشيتش ورايان سيسينيون.
وسجل سار في مباراة بورنموث، إلى جانب القائد سون هيونج-مين وريتشارليسون.
وقال بوستيكوجلو للصحفيين «شعر بابي بألم في عضلات الفخذ الخلفية، وهو متأثر بها، لأنه يريد الانضمام إلى منتخب بلاده، إنها بطولة كبيرة بالنسبة لهم، إنها الطريقة التي سار بها موسمنا نوعاً ما، لقد كان بابي جيداً مرة أخرى في بداية المباراة، بصرف النظر عن هدفه، ثم تعرض للإصابة، إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة له، لكني أتمنى ألا يكون الأمر خطيراً للغاية، وأن يظل بإمكانه المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية».
وقال سار في وقت لاحق عبر حسابه على تطبيق إنستجرام «الخوف أكثر من الشر، أراكم في كأس الأمم الأفريقية».
وتقام كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 13 يناير الحالي إلى 11 فبراير المقبل في كوت ديفوار.
كما خرج المهاجم الأرجنتيني البديل أليخو فيليز «20 عاماً» مصاباً من استاد فيتاليتي. وقال بوستيكوجلو إنه لا يعلم بعد حجم الإصابة.
وأضاف المدرب الأسترالي «كان أليخو يعاني من آلام شديدة وقمنا بالفعل بإجراء تبديلاتنا، لذلك كنا نحاول إيصال الأمر له بأن يستلقي حتى نتمكن من إخراجه، ولكن هذا يظهر شخصية اللاعب الشاب، لأنه كان يدرم أنه لم يعد لدينا المزيد من التبديلات، وكان يريد فقط الاستمرار».
ويستضيف توتنهام في مباراته المقبلة بيرنلي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة.

الدوري الإنجليزي
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آنجي بوستيكوجلو
كأس أمم أفريقيا
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