الإصابة تُبعد أمين جويري من «أمم أفريقيا»



باريس (أ ف ب)



أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إصابة أمين جويري مهاجم رين الفرنسي، وغيابه عن كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

وقال اتحاد اللعبة المحلّي في بيان إن المهاجم الدولي غادر معسكر المنتخب بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي، حيث اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوف طبية، ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه، وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ولم يُحدد الاتحاد طبيعة إصابة اللاعب أو بديله في القائمة التي كان المدرب جمال بلماضي قد أعلن عنها السبت الماضي.

ولعب جويري «23 عاماً» 4 مباريات دولية مع «محاربي الصحراء» بدايةً من أكتوبر الماضي، وشارك في الفوز على الصومال «3-1» وموزمبيق «2-0» في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العام 2026 في الولايات المتحدة وكندا المكسيك.

وكان قد مثّل منتخبات فرنسا في ست فئاتٍ عمرية وصولاً إلى تحت 21 عاماً قبل الانضمام إلى المنتخب الجزائري.

وبدأ جويري مسيرته الاحترافية مع الفريق الرديف لليون عام 2016، قبل أن يلعب للفريق الأوّل، ومنه انتقل إلى نيس، حيث لعب موسمين 2020-2021 و2021-2022، قبل أن يوقّع عقداً مع رين الذي سجّل له 18 هدفاً في 47 مباراة ضمن الدوري.

وكان بلماضي قد استبعد سعيد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي بعد إشكالٍ وقع بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الوديّة في 16 أكتوبر الماضي، حين رفض الأخير مصافحة مدربه بعد استبداله، في لقطةٍ أثارت تعليقاتٍ على نطاقٍ واسعٍ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلعب الجزائر مع بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا في المجموعة الرابعة.