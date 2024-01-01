فوز أبوظبي والعين في دوري «الإعاقة السمعيّة»

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت الجولة الخامسة من دوري كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعيّة، عن فوز

أبوظبي على عجمان 9-1، وأحرز أهداف فريق أبوظبي، ذياب خميس العامري «3 أهداف»، ومحمد مبارك وبدر قيس «هدفين»، وأسامة عزت وخليفة البريكي «هدفاً»، بينما سجل هيثم البلوشي هدف عجمان، وأدار المباراة نواف أحمد وساعده هيثم المنصوري، والمسجل مصطفى نيازي.

وتفوق العين على الثقة 5-3، وأحرز للعين عبد الله الشيدي «هدفين»، وماجد البلوشي ومحمد جمال حسن وسيف العامري «هدف لكل منهم»، بينما سجل أهداف الثقة إبراهيم الحضرمي «هدفين» وعبدالله عامر «هدفاً».