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الرياضة

50 دارساً في دورة الاتحاد الدولي لحكام الفريق الأول

50 دارساً في دورة الاتحاد الدولي لحكام الفريق الأول
1 يناير 2024 21:40

دبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم دورة الاتحاد الدولي لحكام كرة القدم «الفريق الأول»، التي يُنظمها اتحاد الكرة في مقره الرئيس بدبي، بمشاركة 50 حكماً، وتُقام هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويُحاضر فيها المحاضرون الدوليون، ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الفيفا، وأوسكار رويز، وخورخي لاريوندا، بالإضافة للمحاضرين المحليين من إدارة الحكام في الاتحاد.
وتتضمن محاور الدورة التدريبية عدداً من المحاضرات النظرية التي تستعرض وتُناقش الحالات التحكيمية في الدوريات العالمية وتدخلات تقنية الفيديو، ويتضمن الجانب العملي تدريبات على أجهزة التقنية على ملاعب اتحاد الكرة من خلال مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة.
وتحرص لجنة الحكام في اتحاد الكرة على إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لحكام كرة القدم للوقوف على الحالات التي تشهدها اللعبة وكيفية تقدير كل حالة لاتخاذ القرار المناسب لها، والتي تسهم في تطوير أداء الحكام في مختلف المسابقات التي يُكلفون بإدارة مبارياتها على كافة المستويات.

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