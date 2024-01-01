سباق السيدات يُدشن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

دبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق السيدات للقدرة لمسافة 101 كم، في انطلاقة فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته السادسة عشرة.

ويشتمل المهرجان على 3 سباقات أخرى، هي سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ويقام يوم غدٍ الأربعاء، ويليه بعد غدٍ الخميس، سباق اليمامة المخصص للأفراس فقط لمسافة 119 كلم، ثم السباق الرئيسي، الذي يقام يوم السبت المقبل، وهو أيضاً لمسافة 119 كلم، ويقام برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري، وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات الأربعة بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الإسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

ويأتي المهرجان احتفاء بارتباط ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة، التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة، سيراً على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال أحمد المطروشي، عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية والمدير العام لمؤسسة إعمار: «نحن في إعمار متحمسون لهذه الشراكة مع كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وهو حدث يعكس ببراعة قدرة الإمارات في رياضة الفروسية وغنى تراثها الثقافي. هذا الحدث المرموق ليس مجرد احتفال برياضة التحمل، بل يجسد أيضاً قيم العزيمة والتميز التي نتبناها في إعمار، ومشاركتنا في هذه الكأس المرموقة تؤكد التزامنا بدعم دبي كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، ونحن نتطلع إلى مشاهدة المنافسات الحماسية والاحتفال بروح الرياضة والتقاليد التي يتميز بها هذا الحدث».

من جانبه، توجه اللواء دكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما اللامحدود للفروسية عموماً، ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

وقال: «سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة حدث مهم، وله مكانة كبيرة لدى مجتمع الفروسية ورياضة القدرة لأنه يقترن باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل العالم للقدرة في فرنسا عام 2014»، لافتاً إلى أن المهرجان يأتي تقديراً ووفاء لسموه لما حققه من إنجازات في سباقات القدرة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى دعم سموه اللامحدود والمتواصل لهذه الرياضة.