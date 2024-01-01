منتخبنا إلى نصف نهائي «عربية السلة»

علي معالي (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال، إلى نصف نهائي البطولة العربية بالقاهرة، بتغلبه على الجزائر 79- 73، في دور الثمانية، محققاً فوزه الثالث حتى الآن، ليواجه مصر اليوم، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا إلى «المربع الذهبي» في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وثاني إنجاز عربي للسلة الإماراتية، بعد الميدالية الفضية التي أحرزها «الجيل الذهبي» في دورة الألعاب «لبنان 1997».

جاءت المباراة أمام الجزائر قوية، وفرض منتخبنا سيطرته على مجرياتها، وسجل كريستيان الرصيد الأعلى «25 نقطة»، وحامد عبداللطيف «15 نقطة».

وأبدى عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد السلة، رئيس البعثة، سعادته بالفوز والتأهل، وقال: إن الوصول إلى «المربع الذهبي» إنجاز كبير لمنتخبنا الشاب الذي يسير بخطى ثابتة، سعياً وراء تحقيق أفضل الإنجازات، سواء على المستوى العربي أو الآسيوي، ونسعى لتوفير كل الإمكانيات، من خلال جهد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد.

وقال د. منير بن حبيب المدير الفني، إن الصعود إلى نصف النهائي إنجاز كبير، ونجح المنتخب في التعامل مع الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن التفوق في النصف الأول من اللقاء، وبفارق كبير نتج عنه الثقة الزائدة والأخطاء الدفاعية التي منحت الفريق الجزائري فرصة العودة إلى المباراة تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.