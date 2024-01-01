الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا إلى نصف نهائي «عربية السلة»

منتخبنا إلى نصف نهائي «عربية السلة»
2 يناير 2024 01:00

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
مينيسوتا يُفسد «حفل الملك»!
منتخبنا يواجه الجزائر في ربع نهائي «عربية السلة»

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال، إلى نصف نهائي البطولة العربية بالقاهرة، بتغلبه على الجزائر  79- 73، في دور الثمانية، محققاً فوزه الثالث حتى الآن، ليواجه مصر اليوم، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبنا إلى «المربع الذهبي» في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وثاني إنجاز عربي للسلة الإماراتية، بعد الميدالية الفضية التي أحرزها «الجيل الذهبي» في دورة الألعاب «لبنان 1997».
جاءت المباراة أمام الجزائر قوية، وفرض منتخبنا سيطرته على مجرياتها، وسجل كريستيان الرصيد الأعلى «25 نقطة»، وحامد عبداللطيف «15 نقطة».
وأبدى عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد السلة، رئيس البعثة، سعادته بالفوز والتأهل، وقال: إن الوصول إلى «المربع الذهبي» إنجاز كبير لمنتخبنا الشاب الذي يسير بخطى ثابتة، سعياً وراء تحقيق أفضل الإنجازات، سواء على المستوى العربي أو الآسيوي، ونسعى لتوفير كل الإمكانيات، من خلال جهد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد.
وقال د. منير بن حبيب المدير الفني، إن الصعود إلى نصف النهائي إنجاز كبير، ونجح المنتخب في  التعامل مع الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن التفوق في النصف الأول من اللقاء، وبفارق كبير نتج عنه  الثقة الزائدة والأخطاء الدفاعية التي منحت الفريق الجزائري فرصة  العودة إلى المباراة تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.

منتخب السلة
منتخب كرة السلة
عربية السلة
كرة السلة
البطولة العربية لكرة السلة
البطولة العربية للسلة
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©