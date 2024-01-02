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«خاتم الزواج» يُزعج كلوب في «احتفالية أنفيلد»

«خاتم الزواج» يُزعج كلوب في «احتفالية أنفيلد»
2 يناير 2024 09:44

أنور إبراهيم (القاهرة)
في واحدة من أجمل وأقوى مباريات الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، نجح ليفربول في الفوز 4-2 على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة العشرين للمسابقة، وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد» معقل «الريدز» تفوقاً ملحوظاً لأصحاب الأرض ورغبة عارمة في الفوزمن أجل الانفراد بقمة ترتيب الدوري، مع بداية العام الجديد.
وبعيداً عن المباراة والفرص الضائعة الكثيرة، والمقاومة الشديدة للاعبي نيوكاسل وتفوق حارس مرماهم في التصدي لأكثرمن فرصة محققة، أبدى كلوب سعادته الغامرة بعد المباراة بأداء فريقه، وذهب للاحتفال كعادته مع الجماهيرالغفيرة التي امتلأ بها ملعب «أنفيلد»، وبينما كان يحتفل بالتصفيق بكلتا يديه، سقط «خاتم زواجه» على أرض الملعب، ما أصابه بانزعاج شديد، وحالة ضيق واضحة، وأخذ يبحث عنه من حوله، ولم ينقذه إلا أحد العاملين بالاستاد استطاع أن يعثر عليه، فالتقطه كلوب وانفرجت أساريره وعاود الاحتفال على أرض الملعب مع الجماهير إلى أن خرج سعيداً.
وكانت مباراة نيوكاسل يونايتد فرصة للمصري محمد صلاح لكي ينضم إلى صدارة هدافي الدوري إلى جوارالنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، برصيد 14هدفاً لكل منهما، وهي بالمناسبة آخر مباراة يلعبها صلاح مع فريقه، حيث يعود إلى القاهرة للانضمام إلى منتخب بلاده، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُقام في كوت ديفوارمن 13 ينايرإلى 11 فبراير المقبل.

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