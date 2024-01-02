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الرياضة

خورفكان يعود للتدريبات «الاثنين»

خورفكان يعود للتدريبات «الاثنين»
2 يناير 2024 10:04

فيصل النقبي (خورفكان)
يستأنف فريق خورفكان، تدريباته يوم الاثنين المقبل، بعد إجازة طويلة منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة نيبوشا بعد نهاية الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين.
‏ وأعد الجهاز الفني للفريق برنامجاً تدريبياً للاعبين من النواحي البدنية والخططية كافة، ومن المحتمل أن يقيم الفريق معسكراً داخلياً في إحدى مدن الدولة، وأن يلعب عدة مباريات ودية مع فرق مختلفة محلية وأجنبية ممن يزورون الإمارات حالياً، ويقيمون معسكراتهم فيها.
‏ وستقرر الإدارة مع الجهاز الفني مصير بعض الأجانب في الفريق ممن لم يقدموا الإضافة الحقيقية، خلال الفترة الماضية، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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