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الرياضة

منتخب «شباب الجودو» يبدأ معسكر تونس 10 يناير

منتخب «شباب الجودو» يبدأ معسكر تونس 10 يناير
2 يناير 2024 10:30

أبوظبي (الاتحاد)
تغادر البلاد يوم الأربعاء 10 يناير الجاري إلى تونس، بعثة منتخب شباب الإمارات للجودو، لإقامة معسكر هناك يستغرق 10 أيام، استعداداً للمشاركات المقبلة، وأبرزها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات، اعتباراً من 16 أبريل المقبل، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة في مختلف الألعاب الرياضية المعتمدة، وتقام منافساتها في جميع إمارات الدولة، وحُدد افتتاحها وختامها في إمارة دبي.
وسيكون معسكر تونس فرصة للاعبي الأندية المختارة الاستعداد لمسابقات المنتخب ومنافسات كأس الجودو والدوري القادم، وبطولة كأس سفير اليابان لدى الدولة السنوية.
وتضم قائمة معسكر تونس، التي يرأس بعثتها محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للجودو، والمدرب جعفر النخلي، بالإضافة إلى 10 لاعبين وهم منذر موسى البلوشي، محمد نبيل النقبي، علي راشد النقبي، أحمد عبد الله يوسف (نادي خورفكان)، علي حسن إبراهيم، حميد سعيد الحمادي (اتحاد كلباء)، مانع جمعة عبد الرحمن وحمد أحمد خميس (الشارقة الرياضي)، سيف سالم الحمادي (الفجيرة للفنون القتالية)، ذياب إبراهيم الجنيبي (نادي الشارقة للدفاع عن النفس) بجانب البعثة الإدارية والفنية.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بالاستعدادات المبكرة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تقام بالإمارات، بناءً على توصية اللجان الأولمبية الوطنية، والتي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين الشباب، ما يساهم في تبادل الخبرات في المجال الرياضي بدول المجلس، وفق مختلف المجالات الرياضية التي يمكن الاستفادة منها تحت مظلة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.
وجدد الدرعي إشادته بفكرة إقامة المنافسات الرياضية المقترحة في جميع إمارات الدولة، وفقاً للمعايير المطلوبة، بهدف تعريف الشباب الخليجي بمدنها، واستثماراً للمنشآت الرياضية المتوافرة، والبنية التحتية المتكاملة في إمارات الخير والسلام.

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