«أبوظبي» الوجهة الأبرز لـ «المعسكرات الكروية الشتوية»

مراد المصري (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي، قائمة الوجهات الدولية التي تستقبل منتخبات وأندية كرة القدم، لإقامة المعسكرات الشتوية خلال شهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري، وذلك وسط إقبال متزايد بالنظر للنجاحات العديدة التي عرفتها هذه المعسكرات هنا على مدار سنوات طويلة.

وفي الوقت الذي توقفت فيه أغلب المسابقات الرسمية من أجل عطلة منتصف الموسم، فإن النشاط هنا في أبوظبي مزدهر للغاية من خلال المباريات الودية والتدريبات التي تخوضها هذه المنتخبات والأندية، مستفيدة من المرافق الرياضية الحديثة والمتنوعة، إلى جانب إقامة الإقامة، وجميع التسهيلات اللوجستية المتطورة والسلسلة في جميع المجالات.

وأكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن الفريق ينوي إقامة معسكر تدريبي في أبوظبي، خلال الفترة بين مباراتي الفريق أمام نيوكاسل يوم 13 يناير الجاري، وبيرنلي يوم 31 من الشهر نفسه، وذلك عقب نجاح المعسكر الذي أقامه «البلو مون» في العاصمة الإماراتية، خلال فترة توقف الموسم الماضي.

واعتبر المدرب أنه في حال سنحت الظروف سيتم إقامة المعسكر هنا مرة أخرى، وقال: «المعسكر في أبوظبي في العام الماضي كان له تأثير لا يصدق على الجميع، والألقاب الخمسة التي توج بها الفريق تثبت ذلك، حيث وجد الفريق كافة المقومات اللازمة للتدرب معاً، والتحضير بجد في طقس مثالي».

وتابع: «خطتنا أن نذهب معاً لنتدرب ونتدرب، هذه هي الخطة، ربما قد تغيير، لا أعلم بعد».

وستوجد 6 منتخبات على أقل تقدير في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر بداية من 12 يناير الجاري، حيث يوجد حالياً منتخبا سلطنة عمان والصين اللذان خاضا مباراة ودية تفوق فيها المنتخب العربي بثنائية نظيفة على استاد بني ياس، علماً أنه يعسكر في أبوظبي منذ منتصف الشهر الماضي، ويخوض تدريباته بشكل يومي، كما سيواجه منتخبنا الوطني ودياً يوم السبت المقبل.

ولا يقتصر الوجود على هذين المنتخبين ضمن التحضيرات لخوض نهائيات البطولة القارية، حيث يوجد منتخب هونج كونج، الذي أوقعته القرعة في نفس مجموعة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا، والذي التقى الصين في مباراة ودية أمس الأول، وحقق الفوز 2-1 خلف أبواب مغلقة لاستاد بني ياس، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب هونج كونج الفوز على الصين منذ 29 عاماً، عندما تغلب عليه بركلات الترجيح في عام 1995.

وسيلعب منتخب هونج كونج مباراة ودية مع منتخب طاجيكستان الذي يعسكر أيضاً حالياً في أبوظبي، استعداداً للمشاركة للمرة الأولى في نهائيات كأس آسيا المقبلة، حيث يوجد الـ 26 لاعباً الذين وقع عليهم الاختيار في التشكيلة النهائية.

كما يوجد المنتخب العراقي أيضاً الذي سيتدرب في العاصمة على مدار الأيام المقبلة، وسيلتقي منتخب كوريا الجنوبية الذي اختار أن يكون ظهوره في أبوظبي أيضاً قبل التوجه إلى البطولة الآسيوية، وذلك بقيادة المدرب الألماني يورجن كلينسمان ونجومه المحترفين في القارة الأوروبية.

ومن المقرر أن يحضر عدد من الأندية أيضاً، حيث تجذب بطولة الوحدة فرق الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري، خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير، مع إقامة هذه الأندية معسكراتها في أبوظبي، قبل أن يكمل الزمالك مشواره للمشاركة في بطولة دولية أخرى في دبي في الشهر ذاته.

كما أعلنت أندية سعودية عن إقامة معسكراتها في أبوظبي، حيث أكد نادي الشباب أنه سيكون هنا خلال الشهر الجاري، للتحضير للمرحلة المقبلة من الموسم، وهو الأمر نفسه الذي أعلنه نادي الخليج الذي سيقيم معسكراً لمدة أسبوعين.