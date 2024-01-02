«الملك» في صدارة «عدد المباريات» خلال 2023

سلطان آل علي (دبي)

انقضى عام 2023 في الكرة الإماراتية، بمباراة السوبر، والفوز التاريخي الذي حققه شباب الأهلي، ليبدأ عام 2024 باستعدادات المنتخب الوطني لكأس آسيا، وقد شهد العام الماضي أرقاماً عديدة وإحصائيات متنوعة، بعضها صادمة، والأخرى متوقعة، وقد كان المشهد الأكبر هو حصول الشارقة على ثلاثة ألقاب في سنة استثنائية، وتحقيق شباب الأهلي الدوري، وبعده السوبر.

وللحديث عن حصاد عام 2023 محلياً، هناك 3 أندية تصدرت قائمة الأكثر لعباً للمباريات، ويعود السبب بشكل رئيس إلى المشاركات الخارجية، إضافة إلى الوصول بعيداً في بطولات الكؤوس المحلية.

في صدارة القائمة، جاء الشارقة، الذي خاض 46 مباراة خلال هذا العام، بمعدل 4.6 مباراة كل شهر (مع استثناء فترة الصيف).

وصل الشارقة إلى نهائيي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس رئيس الدولة، إضافة إلى المشاركة من الملحق التمهيدي في أبطال آسيا، ثم دور المجموعات.

وفي المرتبة الثانية بفارق مباراة واحدة، يأتي «الزعيم العيناوي»، الذي خاض 45 مباراة، ثم الوحدة الذي لعب 38 مباراة متضمنة البطولة العربية.

وبالنظر إلى عدد المباريات، فالمتوقع أن تكون هذه الأندية الأعلى بعدد الانتصارات، ولكن هذا ليس ما يعكسه الواقع تماماً، حيث لم ينتصر الشارقة سوى في 20 مباراة من أصل 46، وهو ما يوازي أقل من 44% من إجمالي المباريات المتاحة، بينما على الجانب الآخر، تمكن العين من الفوز في 69% من المباريات، أما الوحدة فقد انتصر 58%، ويعد الوصل ثاني الأندية في نسبة الانتصارات، حيث فاز في 20 مباراة من إجمالي 34 لعبها، بواقع 59%.

أما على مستوى التهديف، فقد تفوق العين في المجموع بـ107 أهداف خلال 45 مباراة، وهو الفريق الوحيد الذي كسر حاجز الـ100 هدف هذا العام، يليه الوصل في المرتبة الثانية بـ82 هدفاً ثم الشارقة بـ76 هدفاً.

ويبقى «الإمبراطور» صاحب أقوى خط هجوم بمعدل التسجيل، حيث بلغ 2.41 هدف كل مباراة، متفوقاً على «الزعيم»، الذي يملك معدل 2.38 هدف كل مباراة، ويأتي شباب الأهلي ثالثاً، بمعدل 2.18 هدف كل مباراة.

وفي الجانب الآخر، فإن الوحدة يملك أقوى خط دفاع هذا العام بين أندية الإمارات بـ37 هدفاً في مرماه فقط، وهو صاحب أفضل معدل باستقباله 0.97 هدف كل مباراة فقط.

ويأتي بعده في المجموع نادي الوصل الذي استقبل 43 هدفاً، ثم شباب الأهلي بـ44 هدفاً، أما الأندية التي استقبلت شباكها العدد الأكبر من الأهداف، فيتصدرها عجمان بـ66 هدفاً، خلال 2023. يليه خورفكان الذي استقبل 61 هدفاً، ثم بني ياس والجزيرة بـ58 هدفاً.

وعلى مستوى مجموع النقاط المحققة في عام 2023، فلا يوجد منافس لـ«الزعيم» الذي كان بعيداً عن الـ100 نقطة بنقطتين فقط وحقق 98 نقطة، وفي الوصافة نادي الوحدة بـ75 نقطة، ويليه الشارقة مباشرة بـ74 نقطة.

وبالنظر إلى ترتيب الأندية بشكل أفضل، فالمعدل هو الأكثر إنصافاً، وسيبقى العين أولاً بمعدل 2.18 نقطة كل مباراة، وسيأتي بعده الوصل بمعدل 2.03 نقطة، وهما الناديان الوحيدان اللذان تجاوزا حاجز النقطتين، وفي المرتبة الثالثة والرابعة نجد «العنابي» بـ1.97 نقطة، ثم شباب الأهلي بـ1.91 نقطة، أما الملك الشرقاوي فهو في المرتبة الخامسة بمعدل 1.61 نقطة فقط.

وأظهرت الأرقام حالة رقمية غريبة وفريدة لنادي النصر، خلال عام 2023، حيث خاض «العميد» 32 مباراة وتوزع فيها الفوز والخسارة بالتساوي، حيث فاز في 13 مباراة، وخسر 13 مباراة، كما أن الحال نفسه يتكرر في تسجيل واستقبال الأهداف، بتسجيله 46 هدفاً، واستقباله 46 هدفاً خلال العام، كما أنه حقق 45 نقطة في الإجمال.