جلوبير ليما: أثق في عودة «النصر القوي» بعد التوقف

معتصم عبدالله (دبي)

يترقب جلوبير ليما لاعب النصر، الاحتفال بمباراته رقم 100 في دوري أدنوك للمحترفين، في المواجهة أمام الجزيرة في انطلاق الدور الثاني، بعدما أكمل المدافع، الذي يخوض موسمه الخامس مع «العميد» 98 مباراة في مباراة فريقه الأخيرة قبل التوقف أمام ضيفه الإمارات 2-1، ضمن «الجولة 12»، وستكون مباراة ختام الدور الأول هي رقم 99.

وشارك ليما في 11 مباراة مع «الأزرق» في الموسم الحالي للدوري بمجموع 986 دقيقة، لعب خلالها 545 تمريرة صحيحة من أصل 503، بمعدل 55 تمريرة ناجحة في كل مباراة.

وقال ليما في تصريحات لـ«الاتحاد»: «العودة إلى تحقيق النتائج الجيدة رغم الأداء السلبي عامل إيجابي، خاصة في مباراة الجولة الأخيرة أمام الإمارات، والتي نجحنا خلالها في تحويل التأخر بهدف إلى فوز 2-1»، مؤكداً ثقته في عودة «الأزرق» بشكل أقوى بعد التوقف الحالي للدوري، بالتزامن مع المشاركة القارية للمنتخب الأول في نهائيات كأس آسيا.

وأضاف: «قطعاً التوقف الحالي سيكون مفيداً للغاية لفريقي، خاصة مع وجود المدرب الحالي الهولندي شرودر، والذي تولى المهمة مؤخراً، وأعتقد أن الجهاز الفني الجديد لم يجد الوقت الكافي لتطبيق استراتيجيته الفنية مع الفريق رغم التحسن الذي طرأ على صعيد النتائج، وستكون الفترة المقبلة كافية من خلال التدريبات والمباريات الودية لتطبيق أسلوب المدرب».

وعبر ليما عن تفاؤله بإمكانية اللعب مستقبلاً لـ «الأبيض»، بعد حصوله على الجواز الإماراتي مؤخراً، وقال: «سعيد بثقة المسؤولين في قدراتي الفنية، وتحويل هويتي مع الفريق إلى لاعب مواطن، أمضيت نحو 5 سنوات في ملاعب الإمارات مع النصر، ووجدت ترحيباً كبيراً من الجميع، وأتمنى البقاء طويلاً هنا برفقة عائلتي».

وأضاف: «ما زلت كما ذكرت في تصريحات سابقة أنتظر فرصة اللعب لمنتخب الإمارات، وأعتقد أن الفرصة الآن باتت كبيرة وأسعى لتقديم الأفضل، خلال الفترة المقبلة في مشواري مع النصر، من أجل المنافسة الصعبة للعب للمنتخب»، لافتاً إلى أن تجارب سابقة للاعبين أصحاب خبرات كبيرة أمثال فابيو ليما وكايو كانيدو تعد حوافز مهمة.

وخاض ليما الذي يرتبط بعقد مع النصر يمتد حتى يونيو 2025، نحو 131 مباراة مع «العميد» في كل المسابقات المحلية على مدار 5 مواسم منذ أول ظهور في 2019-2020، بما فيها «دوري تحت 21، وسجل المدافع المتألق 6 أهداف بقميص «العميد»، علاوة على تتويجه مع «الأزرق» بلقب كأس الخليج العربي موسم 2019-2020.