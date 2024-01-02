الحريز والهاجري يتصدران «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

انطلقت أشواط العامة مفتوح، وسط منافسة قوية في اليوم الأول لفئة جير شاهين، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستقطب نخبة الصقارين، مع اقتراب أعداد الطيور لحاجز الـ 1000 طير منذ انطلاق الحدث، وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة أيضاً.

وتميزت فئة العامة مفتوح بمشاركة صقارين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال متعاقبة.

وفي أشواط جير شاهين، تفوق سيف جمال الحريز ليحقق المراكز الثلاثة الأولى، بالفوز بشوط رمز جرناس، بالطير «عجيب» بزمن قياسي لهذا الموسم بلغ، 16.979 ثانية، وبالطير «البطل» بزمن 17.273 ثانية، ثم المركز الثالث بالطير «مهيب» بزمن 17.328 ثانية، فيما تمكن سالم ناصر الهاجري من تحقيق المركزين الأول والثاني في رمز جير شاهين فرخ، بالطير «سارمات» بزمن 17.023ثانية، والطير «هومليس» بزمن 17.198 ثانية، فيما حقق فريق دبي المركز الثالث بالطير «تجوري» بزمن 17.411 ثانية.

وفي الشوط النقدي الأول جير شاهين فرخ، تفوق سلطان أحمد الفلاسي بالطير «82» بزمن 17.606 ثانية، وحلّ خالد ناصر الهاجري ثانياً بالطير «سرمد» بزمن 17.610 ثانية، يليه ثالثاً الفريق القطري «كيو آر» بالطير «20» بـ 17.723 ثانية.

وقال دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور: «هذه البطولة العريقة استقطبت أعداداً متزايدة من المشاركين مع مرور الأعوام، وهي تشهد نمواً ملحوظاً في كل بطولة، نحن سعداء بالإنجازات التي قمنا بتحقيقها لترسيخ مفهوم صون تراثنا الثقافي، وإحيائه في شكل منافسات وبطولة عالمية المستوى».

وأضاف أن ما يميز هذه البطولات، خصوصاً في هذه النسخة، هو الزيادة بأعداد لافتة للصقارين الجدد، وهو ما يحقق هدف هذه البطولات في نشر هذا الموروث الشعبي الذي نعتز به، وتحفيز الشباب على ممارسته، والسير على خطى الآباء والأجداد.

واعتبر أن قدرات وخبرات الصقارين المتراكمة في السنوات الأخيرة، جعلتهم قادرين على معرفة حجم المنافسة في كل شوط واختيار الطير المناسب للمشاركة به، بين أشواط الرمز والرئيسي والنقدي، وقال: «كل صقار يشارك بعدد من الصقور يدرك جيداً قدراته وقوته التي تؤهله للمشاركة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسة، وهو ما يجعلنا نرى هذه المستويات القوية والمميزة».

وأبدى بن سويدان سعادته بالمشاركة الخليجية الكبيرة، وقال: «كل الترحيب بإخوتنا وأشقائنا من جميع دول الخليج العربي، في وطنهم الإمارات، يسرنا هذا التجمع الأخوي الذي يجمعنا من خلال بطولة تراثية عريقة تحمل اسم فزاع».