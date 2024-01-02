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الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك.. إنجازات متواصلة وخطط استراتيجية طموحة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك.. إنجازات متواصلة وخطط استراتيجية طموحة
2 يناير 2024 14:30


أبوظبي (وام)
حققت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية العديد من الإنجازات على الصعد كافة، خلال 2023، مؤكدة التزامها بتطوير المواهب النسائية، وتعزيز مشاركة المرأة في جميع القطاعات الرياضية، ومن أبرز الإنجازات التي حققتها، حصول الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، على جائزة المرأة العربية لعام 2023، تقديراً لتميزها وإسهاماتها في تمكين المرأة. وفي الألعاب الرياضية، حافظ فريق كرة السلة بالأكاديمية على لقب الدوري العام للسيدات، وتوج الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة.
أما في الكرة الطائرة فتأهل فريق الأكاديمية إلى الدور ربع النهائي من الدوري العام، فيما تم اختيار عدد من لاعبات الفريق للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول. وكان العام 2023 حافلاً بالعديد من البطولات التي نظمتها الأكاديمية، والتي بلغت 20 بطولة وفعالية، كان أبرزها النسخة العاشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وخلاله أظهرت فارسات الأكاديمية مستويات مميزة، وحققن مراكز متقدمة في عدد من الفئات، كما نظمت الأكاديمية، أولى بطولاتها للبادل، والبطولة الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات في نسختها الخامسة.
ونظمت ورش عمل متخصصة حول علوم الرياضة وأهمية اللياقة البدنية، وشاركت في القمة القيادية لليوم الرياضي الوطني بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للسيدات. كما شاركت في فعاليات اليوم الرياضي الموحد، والذي نظمته مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وكذلك المعرض الدولي للصيد والفروسية.

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