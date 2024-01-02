اتحاد الكاراتيه يستعرض استضافة «الدوري العالمي للشباب» في الفجيرة



علي معالي (دبي)

عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه اجتماعاً موسعاً برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة إمارة الفجيرة لبطولة الدوري العالمي للناشئين وللشباب وتحت 21 عاماً، في ذلك الحدث العالمي للكاراتيه الذي سيقام بمجمع زايد الرياضي خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.

تم عقد الاجتماع في نادي ضباط شرطة دبي بحضور راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، د.عبد الله البادي الأمين العام المساعد، محمد حربوك الشحي المدير المالي للاتحاد، إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

استمع اللواء «م» الرزوقي إلى كل المقترحات الخاصة بخروج بطولة تليق باسم الدولة، وفي ظل الدعم الكبير من ولي عهد إمارة الفجيرة، وقام المجلس باعتماد الخطة المقترحة من د.عبد الله البادي الأمين العام المساعد المنسق العام للبطولة، والتي شملت على الكثير من الخدمات اللوجستية لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ستتابع الحدث الكبير.

وتطرق اجتماع المجلس إلى الإجراءات التي تمت في الملف الخاص لإقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووجه الرزوقي بأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج هذا الحدث الهام في أبهى صورة له، كما اطلع المجلس على آليات التنفيذ التي أعدها فريق العمل خلال بطولات الموسم وصولاً للبطولة التي ستقام بمنتصف شهر يونيو المقبل، حيث تعد البطولة من أقوى البطولات التي تحرص كافة الأندية على المشاركة فيها والمنافسة على إحراز لقبها الغالي.