نادال.. فوز بعد عام وجراحتين



بريزبين (أ ف ب)

حقق الإسباني رافايل نادال عودة موفقة إلى ملاعب التنس بعد غياب لنحو سنة بسبب الإصابة، إثر فوزه السهل على النمسوي دومينيك تيم 7-5 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية، وأظهر نادال (37 عاماً)، حامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أول عالمياً سابقاً، لمساته الرائعة، أمام مدرجات ممتلئة في قاعة بات رافتر.

وكان نادال ابتعد عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والنزول إلى المركز 672 عالمياً، إذ يشارك في بريزبين ببطاقة دعوة.

وأثيرت تكهنات حول اقتراب اعتزاله اللعب، لكنه ترك الباب مفتوحاً للمشاركة في موسم 2024، سيكون على الأرجح الأخير له بعد مسيرة زاخرة.

وكان اللاعب المخضرم خاض مباراة في الزوجي إلى جانب مواطنه مارك لوبيس، وخسرها أمام الأستراليين جوردان تومسون وماكس بورسيل.

وحقق نادال فوزه العاشر في 16 مباراة مع تيم (30 عاماً) الذي عانى بدوره من إصابات قوية بمعصمه في المواسم الأخيرة دفعته إلى التقهقر في التصنيف العالمي بعدما تبوّأ المركز الثالث في 2020 عندما أحرز لقبه الكبير الوحيد في فلاشينج ميدوز.