«الفيفا» يعلن «أجندة» بطولات 2024

دبي (وام)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أجندة بطولاته وفعالياته خلال عام 2024، الذي يشهد استمرار تصفيات التأهل لأكبر نسخة من بطولة كأس عالم على الإطلاق في عام 2026، التي تستضيفها ثلاث دول للمرة الأولى في التاريخ وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة، علاوة على بطولتي عالم تستحوذان على اهتمام كبير هما كأس العالم للكرة الشاطئية في الإمارات وكأس العالم للصالات في أوزبكستان.

وأوضح الفيفا أن حفل جوائز الأفضل لعام 2024، سيكون بمثابة استهلال لفعاليات وأحداث الاتحاد الدولي، وهو احتفالية سنوية يكرم فيها رواد اللعبة، ويتم خلاله توزيع مجموعة من الجوائز التي تحتفي بإنجازات أبرز لاعبي ولاعبات كرة القدم للرجال والسيدات، ومن المقرر إقامته يوم 15 يناير الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، ستكون أولى بطولاته خلال العام، والتي يتنافس فيها 16 منتخباً على مدار 11 يوماً من الإثارة على رمال دبي.

وذكر أن منتخبات مثل البرازيل وإيران وإيطاليا واليابان والبرتغال، مُرشحة للظفر بالكأس، فيما سيشهد المشجعون تألق نجوم مثل تشيكي أرديل، وكاتارينو، وإدسون هالك، وفيليبي، وماركو جيورداني، وبي، وليو مارتينز، ومصطفى مسيح، وأوزو موريرا. كما يشهد عام 2024 استمرار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث بدأت التصفيات بالفعل في ثلاثة اتحادات قارية آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، فيما تستعد منتخبات الكونكاكاف وأوقيانوسيا لخوض مبارياتهم هذا العام، بينما ستنطلق تصفيات الاتحاد الأوروبي أوائل عام 2025.

وستكون منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، تحت مظلة «الفيفا»، واحدة من أهم الأحداث الكروية خلال العام، وذلك عبر 7 ملاعب مختلفة في جميع أنحاء فرنسا، وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 12 المتأهلة في فئة السيدات إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها 4 فرق، أما بالنسبة للرجال، ينقسم المتأهلون الـ 16 إلى أربع مجموعات تضم كل منها أربعة فرق.

وتستقبل أوزبكستان خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2024، 23 منتخباً تشارك في منافسات كأس العالم للصالات.

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر 2024، بمشاركة 24 منتخباً بعد زيادة عددها من قبل الفيفا في أكتوبر الماضي، وتعقبها بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في جمهورية الدومينيكان، خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 3 نوفمبر2024.

ويسدل الستار على بطولات الفيفا في 2024 ببطولة جديدة هي كأس «الإنتركونتيننتال»، التي تضم جميع أبطال أبرز المسابقات القارية للأندية، وتختتم بمواجهة نهائية حاسمة على أرض محايدة في ديسمبر 2024، حيث يتواجه بطل دوري أبطال أوروبا مع الفائز بالمباراة الفاصلة التي تجمع بين اثنين من أبطال الاتحادات القارية الأخرى.