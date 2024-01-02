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الرياضة

كاريجر: أرسنال يحتاج صلاح أو هالاند ليفوز بالدوري!

كاريجر: أرسنال يحتاج صلاح أو هالاند ليفوز بالدوري!
2 يناير 2024 16:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
وضع المدافع الإنجليزي «المخضرم» جيمي كاريجر «أسطورة» ليفربول، والمذيع حالياً بشبكة «سكاي سبورتس»، أصابعه على السبب الحقيقي لتراجع مستوى أرسنال في الآونة الأخيرة وعدم قدرته منذ الموسم الماضي على الفوز ببطولة الدوري، رغم تصدره المسابقة لأسابيع طويلة، وها هو يكرر نفس الأمر، ولكن مبكراً جداً بعد البداية الطيبة له هذا الموسم، إذ إنه بعد التعادل مع ليفربول 1-1، سقط في فخ الهزيمة مباراتين متتاليتين الأولى أمام ويستهام يونايتد 0-2 والثانية أمام فولهام 1-2، ما أثار غضب مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا وجماهيرالنادي.
وقال كاريجر: «أعلم تماماً ما يعاني منه أرسنال من مشكلات أهمها في تقديري الشخصي الافتقاد إلى مهاجم رأس حربة من طراز عالمي، قادر على تسجيل الكثير من الأهداف».
وأضاف: «رباعي الهجوم في الفريق اللندني لاعبون جيدون، ولكن ليس بينهم مهاجم رأس حربة من طراز عالمي، وأعتقد أن بوكايو ساكا يمكنه أن يصبح لاعباً من طراز عالمي، ولكن في بطولة مثل الدوري الإنجليزي، الأمر يحتاج إلى نجوم من نوعية المصري محمد صلاح، الذي قاد ليفربول للفوز ببطولة الدوري، والنرويجي إيرلينج هالاند الذي أسهم بقوة في فوز مانشستر سيتي بالبطولة الموسم الماضي، بأهدافهما الغزيرة، فضلاً عن صناعتهما للكثير من الأهداف.
وتطرق كاريجر للحديث عن القوة الهجومية لأرسنال وما تعانيه من تذبذب في المستوى، ونقص وتراجع شديد في كثير من الأحيان، وقال: «الفريق سجل 37 هدفاً فقط في 20 مباراة في «البريميرليج» وأصبح الأقل فاعلية وحسماً بين الفرق التي تحتل المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المسابقة، ولم يسجل ساكا هداف الفريق إلا 6 أهداف فقط، وهو جناح مثل صلاح الذي سجل 14هدفاً في نفس عدد المباريات، كما أن إيدي نيكتياه لم يسجل إلا 5 أهداف، وجابرييل جيسوس 3 أهداف، ولم ينجح أي من هذين الآخيرين في أن يحافظ على مكانه أساسياً في تشيكلة أرتيتا».
وتابع كاريجر: «تروسار، لم يسجل إلا هدفين وجابرييل مارتينللي هدفين وهي معدلات غير فعالة ولا تُقرب أرسنال من اللقب».
وأشاركاريجر إلى أن مانشستر سيتي أحرز ألقاباً كثيرة في الماضي، لأنه كان يملك سيرجيو أجويرو، ولأنه يملك اليوم إيرلينج هالاند، وتساءل: «هل قوام خط هجوم أرسنال كافٍ الآن لإحراز لقب الدوري؟ وهل أي من لاعبي هذا الخط يُعتبر من طراز عالمي بحيث يمكنه قيادة الفريق نحو اللقب؟ بالطبع لا».

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