شيخة بطلة السيدات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

محمد حسن (دبي)

أهدت الفارسة شيخة أحمد الشحي على صهوة «واترليا سيكورسكي»، إسطبلات «أم 7» لقب سباق السيدات لمسافة 101 كم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة في مستهل فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يشتمل أيضاً على سباق الإسطبلات الخاصة وسباق اليمامة للأفراس، وسباق الكأس الرئيس، الذي يقام يوم السبت المقبل.

نظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز قيمة للفائزات، حيث نالت صاحبة المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من الرابع وحتى السابع عشر مبالغ مالية أخرى.

وتمكنت البطلة من تحقيق الفوز الذي يعتبر الأول في مسيرتها بعد قيادة محكمة للجواد «واترليا سيكورسكي» قاطعة المسافة الكلية بزمن قدره 3:26:54 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.29 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية ميثاء القبيسي على صهوة جاروش بن تانجو لإسطبلات «أف 3»، فيما كان المركز الثالث من نصيب إسطبلات «أم 7» عن طريق فارستها الإسبانية برونا أوماتيل على صهوة فايبر وسجلت 3:26:56 ساعة.

وعقب ختام السباق قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.

وتقدم العظب بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه اللامحدود للفروسية بجميع أنشطتها، وقال إن إقامة هذا المهرجان ليس بغريب على سموه فهو بطل العالم في القدرة في نورماندي بفرنسا 2014، وقد انعكس دعمه الكبير على سباقات القدرة.

وأضاف أن سباق السيدات يأتي في مستهل المهرجان الذي يتضمن عدة سباقات، ويأتي تجسيداً لتوجيهات حكومتنا بتمكين المرأة في مختلف المجالات وإفساح المجال لها.

وقال إن السباق شهد مشاركة كبيرة لمختلف الإسطبلات، وجاء قوياً وسريعاً وشهد تنافساً مثيراً حتى الأمتار الأخيرة ونجحت إسطبلات «أم 7» في تحقيق اللقب، بالإضافة الى المركز الثالث.

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح غدٍ «الأربعاء»، سباق الإسطبلات الخاصة في ثاني أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي تبلغ مسافته 101 كلم، في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، بمشاركة نخبة من الفرسان، وعدد كبير من الإسطبلات.