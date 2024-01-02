«ماراثون دبي» يستعد لإطلاق «النسخة 23»

دبي (الاتحاد)

اطلع مجلس دبي الرياضي على الاستعدادات لتنظيم النسخة 23 من «ماراثون دبي» أقدم سباق جري للمسافات الطويلة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي وسيكون باكورة الأحداث الرياضية الدولية، التي تقام في دبي العام الجاري وينطلق صباح الأحد المقبل بمشاركة نخبة من أبرز العدائين الدوليين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام مع بيتر كونيرتون المدير العام للحدث، وآلان يوينز المدير الإعلامي للسباق.

وتم خلال الاجتماع، الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية لتنظيم الماراثون الرائد، الذي سيقام في أجمل شوارع دبي السياحية بمنطقة أم سقيم على امتداد شارع جميرا وهو المسار المفضل لنجوم المارثون العالميين الذين يحرصون على الحضور من خارج الدولة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يمنحهم السرعة التي ينشدونها في هذا الماراثون الذي يعتبر من أسرع السباقات على مستوى العالم، كما تم الاطلاع على أعداد المسجلين وجنسياتهم والترتيبات التي تم إنجازها بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية لضمان انسيابية الحدث.

وعبر حارب عن ثقته بنجاح النسخة المقبلة من الماراثون الكبير، خاصة أن الحدث يشهد تعاون عدد من الجهات الحكومية مع اللجنة المنظمة لضمان نجاح فعالية وتوفير أفضل الأجواء للمشاركين لخوض سباق ينتظرونه في كل عام ويحضر الآلاف منهم من خارج الدولة للمشاركة فيه، إلى جانب الخبرات التنظيمية التي تمتلكها اللجنة المنظمة، والتي تجعلها تقدم إضافة جديدة في كل نسخة من هذا الحدث الدولي الكبير.

وقدم بيتر كونيرتون شرحاً عن آخر الاستعدادات لتنظيم الحدث ووصول المشاركين من خارج الدولة والكوادر التحكيمية وكذلك الإجراءات التي تمت من أجل أن يكون الحدث بالمستوى المعروف عن دبي والفعاليات الرياضية، التي يتم تنظيمها فيها.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة المقبل في فندق «سايرو وان» زعبيل، سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل الحدث، كما سيتم فيه تقديم أبرز الرياضيين المشاركين في السباق وكشف النقاب عن كأس السباق الجديد.

ويتنافس المشاركون في الماراثون على ثلاث مسافات هي سباق الماراثون للمحترفين لمسافة 42.195 كم، وسباق 10 كم للهواة، وسباق 4 كم للمبتدئين، لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كافة الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن مسارات السباق الذي يعد إضافة كبيرة إلى الفعاليات التي تقام في منطقة جميرا ذات الشهرة العالمية، ويمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية من أبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة وصولاً إلى علم الاتحاد، ويبدأ السباق من أمام أكاديمية شرطة دبي وينطلق على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وينتهي مرة أخرى أمام أكاديمية شرطة دبي.

وستكون البداية بالقرب من مدينة جميرا ثم يتجه المتسابقون يساراً إلى الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى الصفوح ويمرون عبر تقاطع كلية دبي، مروراً بمدخل جزيرة النخلة على الجانب الآخر من الطريق، ثم مدخل مدينة دبي للإعلام على اليسار والعودة للخلف عند إشارات مرور فندق ويستن دبي الميناء السياحي، ثم يعود المتسابقون مرة أخرى على طول منطقة الصفوح، ويمرون بمدينة جميرا ويتجهون إلى طريق شاطئ جميرا مروراً ببرج العرب وفندق جميرا بيتش على اليسار.

ويتجه المتسابقون بعد ذلك إلى طريق شاطئ جميرا، مع الاستمرار على المسار الأيسر طوال الوقت ثم يعودون إلى تقاطع مدينة جميرا ثم يتخذون المسار نفسه مرة أخرى، وبعد إكمال المسار للمرة الثانية في شارع شاطئ جميرا، ينعطف المتسابقون يساراً بعد برج العرب عند تقاطع مدينة جميرا ويسيرون على طول طريق أم سقيم، متجهين إلى خط النهاية قبل أكاديمية شرطة دبي.