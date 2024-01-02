«منتخب المبارزة» يشارك في 3 بطولات للناشئين بإيطاليا والمجر

دبي (وام)

يشارك منتخب الناشئين للمبارزة، في ثلاث بطولات عالمية، خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير الجاري في إيطاليا والمجر، استعداداً لبطولة كأس آسيا للأشبال التي تستضيفها الدولة، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير في نادي شباب الأهلي في دبي.

وقال علي المرزوقي، المدير التنفيذي للاتحاد، إن المشاركات الثلاث ستكون للأسلحة الثلاثة لفئة الناشئين (الايبيه والفلوريه والسابر)، في إطار صقل موهبة لاعبي هذه الفئة العمرية، خاصة أن عدداً كبيراً منهم من فئة الأشبال، وزيادة رصيدهم من الخبرة، استعداداً للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها بطولة آسيا.

وأضاف: منتخب الناشئين يشارك في بطولة كأس العالم لسلاحي الايبيه والفلوريه التي تستضيفهما مدينة أوديني الإيطالية، خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير الجاري، ويمثل المنتخب في البطولة 10 لاعبين ولاعبات، مقسمين إلى 4 لاعبين ولاعبات مع منتخب الإيبيه، وهم حمدان الجهضمي، ومسعود المهيري، وشيخه الزعابي، وإيمان السويدي، و6 لاعبين ولاعبات مع منتخب الفلوريه وهم فارس البلوشي، وشهاب الجعبي، ومحمد المهيري، والهيام البلوشي، وشما العبري، وزينب موسي، ويرأس البعثة علي المرزوقي، والمدير الفني أسامة عادل. وأشار إلى أن مسابقات الايبيه تقام يومي 4 و5 يناير الجاري، ويبلغ عدد المشاركين فيها 485 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء العالم، في حين تقام مسابقة الفلوريه يومي 6 و7 يناير بمشاركة 445 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء العالم.

وأوضح، أن منتخب الناشئين لسلاح السابر سيشارك خلال الفترة نفسها في بطولة كأس العالم للسابر بالعاصمة المجرية بودابست، وتضم قائمة الفريق 7 لاعبين ولاعبات هم خالد أحمد، وعبد الله الكندي، وسلطان العبري، وهزاع العبري، وعفراء البلوشي، وليلى الصيعيري، وأصيلة الزعابي، إضافة إلى فيرجيل مارسيا مدرب منتخب السابر.

وأضاف: البطولة تكتسب أهمية كبرى لهذه الفئة العمرية، في ظل مشاركة حوالي 388 لاعباً ولاعبة من 30 دولة. وأكد أن هذه المشاركات الخارجية تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتحسين التصنيف الدولي للاعبين ورفع مستويات إعدادهم، وذلك استعداداً لبطولة كأس آسيا في الإمارات، وبطولة آسيا التي ستقام بمملكة البحرين في فبراير المقبل.