«أمسية» على قمة اللقايا في مهرجان أم القيوين للهجن



أم القيوين (وام)

تواصلت لليوم الثاني منافسات مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت منافسات اليوم الثاني إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن اللقايا للجماعة «أبكار وجعدان» في الفترة الصباحية لمسافة 5 كلم، وأشواط الرموز الرئيسية لسن اللقايا للشيوخ «أبكار وجعدان» في الفترة المسائية لمسافة 5 كلم، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز «أمسية» لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد والمضمر مختار أحمد عبدالملك بالشوط الأول، فيما ذهب خنجر الشوط الثاني لـ «مشيرب» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي.

وكان نصيب الشوط الثالث من «مشغلة» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمضمر جمعة عتيق الرميثي، والشوط الرابع «الدبل» لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش بن راشد المسافري، والشوط الخامس «لكه» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي.

وذهب الشوط السادس لـ «يزيد» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي، والشوط السابع لـ «العبور» لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي، والشوط الثامن «النشمي» لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والمضمر علي مهير بليشة الكتبي.

وكانت أشواط الفترة الصباحية قد أسفرت عن فوز «ضجة» لعبدالله راشد العرياني بالشوط الأول، والشوط الثاني ذهب لـ «جواهر» لعيسى الدهيمي بن غافان الخييلي، وذهب خنجر الشوط الثالث لـ «أشقر» ملك ناصر سالم بن مردد، والشوط الرابع «الهلالية» لمانع علي بن حميدي الكتبي، والشوط الخامس «الظبي» لحاتم سعيد بن مهيه الكثيري، والشوط السادس «الحذر» لسعيد نايع بالشاوي الغفلي، والشوط السابع «صياح» لعلي جابر بن مصلح الأحبابي، والشوط الثامن «أسطورة» لحمد سعيد راشد بن سلومة الخاطري.