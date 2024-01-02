«دورينا» على بُعد 6 نقاط للحصول على 2.5 مقعد في «النخبة»

معتز الشامي (دبي)

مع بدء الحديث عن مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، الذي تأهل إليه العين، وأوقعته القرعة في مواجهة ناساف الأوزبكي، بات «دورينا» قريباً من العودة للمراكز الأولى على مستوى الغرب، وبالتالي تحسين مركزه، وزيادة مقاعد أنديتنا المشاركة في البطولات الآسيوية، مع النسخة بعد المقبلة من البطولة، لاسيما تحدي النخبة الآسيوية.

ويحتاج «دورينا» إلى 6 نقاط من الدورين الـ16 وربع النهائي لدوري الأبطال في النسخة الحالية، التي قدم فيها العين أداء مميزاً، تسبب في زيادة فرص «دورينا» للعودة للمراكز الأولى في التصنيف الآسيوي، بعدما ابتعد خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، من واقع تراجع الأداء، وسوء مستوى أنديتنا في البطولة، وتكبدها الخسائر بعد نتائج سلبية أثرت في التقييم القاري.

واستطاع «دورينا» بعد انتهاء دور مجموعات النسخة الحالية من الوصول إلى 63.873 نقطة، في الترتيب الرابع على الغرب، وهو الترتيب الذي يمنح دورينا فقط مقعداً ونصف مقعد في بطولة النخبة الآسيوية نسخة 2025-2026، بينما يتقدم الدوري الإيراني، صاحب الترتيب الثالث على الغرب بفارق 5.8 نقطة فقط، ما يستدعي ضرورة حصول العين على 6 نقاط، حال خسارة فريق سباهان المتأهل مع «الزعيم» إلى الدور الـ16 من البطولة، فيما يتأهل ممثل الإمارات إلى ربع النهائي ويحقق نتيجة إيجابية في إحدى مباراتي الذهاب أو الإياب، وهو ما يمنحه أعلى من 6 نقاط في التقييم للبطولة الحالية، وفي حالة تحقيق ذلك، لن يتوقف الأمر عن مقعدين ونصف مقعد في النخبة فقط، ولكن ستحصل أنديتنا على مقعد مباشر في بطولة «دوري أبطال آسيا 2»، وهي البطولة الثانية بعد بطولة أبطال آسيا للنخبة، ووفق نظام توزيع مقاعد تلك البطولة، ضمنت أنديتنا مقعداً مباشراً في كل نسخة منها على الأقل للسنوات الثلاث المقبلة. ووفق التقييم الأخيرة، حصل «دورينا» على مقعد مباشر ونصف مقعد في التصفيات، ببطولة النخبة الآسيوية، التي يصل مجموع جوائز البطل فيها إلى 12 مليون دولار، وتقام بمشاركة 24 فريقاً.

ويحتاج «دورينا» للعودة لاحتلال موقعه السابق بين «توب 5» قارياً، وبين أفضل 3 دوريات من الغرب في التقييم، لبلوغ الزعيم نهائي البطولة الحالية، ما يرفع من حظوظه بصورة كبيرة، ويضمن له تعديلاً مختلفاً، حيث يحتل الدوري السعودي صدارة آسيا حالياً والغرب، وبالتالي تحصل أنديته على 3 مقاعد مباشرة في بطولة النخبة الآسيوية، ومقعد مباشر في دوري الأبطال 2.

الجدير بالذكر أن الإعلان عن توزيع مقاعد النسخة بعد المقبلة سيكون في يونيو المقبل، وبعد انتهاء النسخة الاستثنائية الحالية من دوري الأبطال في مايو المقبل، بينما يتوقع أن يتم تأجيل مواعيد مواجهات دور الـ16 من النسخة الحالية، والتي سيلتقي فيها العين ناساف الأوزبكي، بسبب تعارضها مع نهائي كأس آسيا بالدوحة التي تنطلق يناير الجاري.