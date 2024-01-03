دوجاري: مبابي «بضاعة راكدة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

طالب النجم الفرنسي السابق، كريستوف دوجاري، المتوج بمونديال فرنسا 1998، مواطنه الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي أصبح حراً في التعاقد مع أي نادٍ يختاره بنهاية عقده صيف 2024، بأن يرحل عن «حديقة الأمراء».

وقال خلال حديثه في برنامج «روتين يشتعل» على شبكة «مونت كارلو سبورت» إن «فتى بوندي المدلل» أصبح «بضاعة راكدة» في سان جيرمان، حيث يفتقد الشخصية والقوة.

وأبدى دوجاري انزعاجه وضيقه من موقف مبابي، وطالبه باتخاذ قرار واضح لا لبس فيه، بإعلان رحيله أو بقائه.

وأضاف دوجاري ساخراً: كرة القدم لعبة جماعية إلى أن يثبت العكس، مشيراً إلى مشوار مبابي مع سان جيرمان منذ وصوله قبل أكثر من ست سنوات من موناكو، وقال: انضمام مبابي للباريسي لم يكن من أجل تحطيم الأرقام القياسية، وإنما الفوز بدوري الأبطال الأوروبي، وهوما لم يحدث حتى الآن.

ورغم اعتراف دوجاري بأن مبابي المتوج بمونديال روسيا 2018، لاعب رائع، إلا أنه يتمنى من كل قلبه أن يرحل، لأنه يعتقد أنه في حالة «ركود وكساد» ويظهر ذلك واضحاً خلال التحاماته في المباريات، حيث يفتقد الشخصية والقوة، ويختفي كثيراً في بعض المباريات، ووقوفه رافعاً ذراعيه بعد تسجيل أي هدف، معناه شيء سلبي وليس إيجابياً.

وعلق قائلاً: مبابي لا يملك «كتفين قويين» لكي يكون «المرشد الوحيد» لسان جيرمان ويحمل على عاتقه مسؤولية الفريق.

يذكر أن مبابي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن برصيد 18هدفاً في 17 مباراة.

وواصل دوجاري المهاجم السابق لمنتخب فرنسا وبوردو، هجومه على مبابي قائلاً: إنه يريد أن يجمع كل السلطات بين يديه، أن يصبح قائداً للفريق وقد كان في غياب البرازيلي ماركينيوس، ورغم ذلك يشعر الناس بأنه لا يزال صبياً صغيراً، بل إن هناك انطباعاً بأنه يرتدي «بدلة» واسعة جداً عليه.

وتابع دوجاري: عندما يطالب فريقه بالهجوم مثلما حدث في مباراة بروسيا دورتموند، يحرجه مديره الفني ويطالب الفريق بالدفاع، وعندما يرغب في أن يلعب جناحاً أيسر، يشركه المدرب في قلب الهجوم، ما يجعلني أشعر بأنه في «حالة ضياع» وعدم وجود تفاهم وتوافق بينه والمدير الفني.

وأوضح دوجاري إنه إذا كان مبابي يعرف ما سيفعله، فعليه أن يقوله بأقصى سرعة ممكنه لتوضيح موقفه، وليس مهماً طبيعة قراره، ولكن عليه أن يُخطر النادي بما قرره فوراً.

واختتم دوجاري حديثه متسائلاً: هو يعرف جيداً أنه كان حديث «الميديا» طوال 6 أشهر، فهل يعجبه أن يكون في قلب الأحداث في هذا النوع من المواقف؟ حقيقة أنا لا أعرف.