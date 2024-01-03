ميلان يدين لهذا اللاعب في بطاقة ربع نهائي كأس إيطالي



ميلانو (أ ف ب)

بدأ ميلان العام الجديد بشكل جيد بعدما حجز بطاقته الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بفوز كبير على ضيفه كالياري 4-1 على ملعب "سان سيرو"، ويدين ميلان بتأهله الى الصربي لوكا يوفيتش الذي سجل هدفين في الشوط الأول بعد تمريرتين من الفرنسي تيو هرنانديز (29 و42)، قبل أن يضيف ابن الـ19 ربيعاً العاجي شاكا تراوريه الهدف الثالث في الدقيقة 50، مفتتحاً سجله التهديفي في ثالث مباراة له مع الفريق الأول.

وقلص كالياري الفارق متأخراً في الدقيقة 87 بتسديدة بعيدة من البرازيلي باولو أزي، قبل أن يعيده البديل البرتغالي رافايل لياو الى ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من البديل الآخر الأميركي كريستيان بوليسيتش (1+90).

ويعاود فريق المدرب ستيفانو بيولي نشاطه في الدوري الإيطالي الأحد على أرض إمبولي باحثاً عن تعزيز مركزه الثالث وعدم السماح لجاره إنتر المتصدر ويوفنتوس الثاني بالابتعاد كثيراً عنه.