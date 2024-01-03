ولفرهامبتون ونيجيريا والفيحاء.. الوجهة «أبوظبي»

مراد المصري (أبوظبي)

انضمت ثلاثة فرق إلى القائمة الزاخرة بالأندية والمنتخبات، التي ستكون في أبوظبي، خلال الشهر الجاري من أجل إقامة معسكرات الفترة الشتوية، وهي منتخب نيجيريا، وفريق ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والفيحاء السعودي.

ووصلت بعثة منتخب نيجيريا إلى أبوظبي ليلة أمس الأول، من أجل إقامة معسكر بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه بيسيرو، الذي سبق له العمل في العاصمة مع نادي الوحدة إلى جانب فترة مع الشارقة أيضاً، وذلك مع تحضيرات منتخب «النسور» لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق خلال الشهر الجاري في كوت ديفوار.

وسيمتد معسكر المنتخب النيجيري الذي يضم 25 لاعباً حتى يوم 10 يناير الجاري، قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.

من جانبه اعتمد نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي إقامة معسكره الشتوي في أبوظبي، حيث سيتوجه مباشرة إلى العاصمة الإماراتية عقب خوضه مواجهة برينتفورد يوم بعد غدٍ الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، مستغلاً حصوله على فترة راحة حتى يلتقي برايتون أند هوف ألبيون يوم 22 يناير الجاري ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض الفريق الإنجليزي تدريباته اليومية تحت قيادة المدرب جاري أونيل، إلى جانب لعب مباريات ودية سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً.

وحقق وولفرهامبتون نتائج بارزة هذا الموسم من أهمها الفوز على مانشستر سيتي في سبتمبر الماضي، إلى جانب انتصارات على فرق مثل توتنهام هوتسبيرز وتشيلسي.

من جانبه اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء السعودي إقامة المعسكر التحضيري للجزء المتبقي من الموسم في أبوظبي، وذلك اعتباراً من 20 يناير، ولمدة 13 يوماً، وتتخلل الفترة التحضيرية خوض 4 مباريات ودية.

ويرتفع عدد الفرق والمنتخبات التي توجد في أبوظبي، خلال الشهر الجاري إلى 15 قابل للزيادة، وذلك إلى جانب كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، منتخب سلطنة عمان، منتخب هونج كونج، منتخب الصين، منتخب العراق، منتخب طاجيكستان، منتخب كوريا الجنوبية، الزمالك المصري، أم صلال القطري، الاتفاق السعودي، الشباب السعودي والخليج السعودي.

وتعتبر أبوظبي منذ سنوات طويلة وجهة رائدة عالمياً للأندية والمنتخبات التي تتوافد هنا على مدار العام، وتحديداً في فترة التوقف الشتوية للمسابقات الرسمية، بالنظر لما تزخر به من مرافق رياضية متطورة إلى جانب أماكن الإقامة، وغيرها من الجوانب التي تعزز نجاحات المعسكرات الرياضية في أجواء طقس مثالية للغاية.