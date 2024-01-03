منتخب اليد يخسر أمام اليونان استعداداً لـ «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

خسر منتخب اليد أمام اليونان 20-33 في المباراة الودية التي جرت بينهما، خلال معسكر مقدونيا، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21، التي تقام في الفترة من 11 إلى 25 يناير الجاري، بالبحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويلتقي المنتخب أمام كوسوفو في مباراتين متتاليتين يومي الجمعة والسبت، قبل أن ينهي معسكره، والعودة إلى البلاد، ثم التوجه إلى البحرين يوم 9 يناير الجاري.

وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات باتحاد اليد رئيس البعثة أن المنتخب انتقل بالحافلة من مقدونيا إلى اليونان للعب المباراة، حيث إن الرحلة حوالي ساعتين ونصف ساعة، وقال: بعد انتهاء المباراة عدنا إلى مقدونيا من جديد، لمواصلة التجهيز واللعب مباراتين مع كوسوفو، وبشكل عام المعسكر إيجابي للغاية، ويحقق الأهداف الفنية والبدنية التي رسمها الجهاز الفني من خلال التدريب على فترتين، والتركيز على رفع معدلات اللياقة، وسيكون المنتخب جاهزاً للدخول في أجواء البطولة الآسيوية بعد المباراتين الوديتين، ليكمل المنتخب 3 مباريات ودية في المعسكر.

يذكر أن المنتخب سيلتقي هونج كونج، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية 11 يناير الجاري، ثم يواجه كازاخستان 13 يناير، والبحرين 15 يناير قبل أن يدخل الدور الرئيسي، حيث يتأهل الأول والثاني إلى المجموعتين الأول والثانية والأول والثاني من كل مجموعة، يصعد للمربع الذهبي ويتأهل للمونديال، بينما المركزان الثالث والرابع في الدور التمهيدي يلعب في المجموعتين الثالثة والرابعة على مراكز الترضية.