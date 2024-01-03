5 أرقام تُحفز «فخر أبوظبي» في التحضيرات الشتوية

مراد المصري (أبوظبي)

يستأنف الجزيرة تدريباته، استعداداً للنصف الثاني من الموسم بداية من يوم 8 يناير الجاري، وذلك من خلال خوض الحصص التدريبية اليومية، إلى جانب لعب عدد من المباريات الودية مع فرق محلية وخليجية، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريباً في ضوء الترتيبات التي يقوم بها الجهاز الإداري.

ويتطلع «فخر أبوظبي» لتعويض الانطلاقة التي شهدت بعض التعثرات، من خلال البناء على 5 أرقام إيجابية عبر إحصائيات تبوأ فيها الصدارة في دوري أدنوك للمحترفين، ستجعله يتطلع للاستفادة منها لمعالجة بعض الجوانب الفنية الأخرى للوصول إلى التوازن المنشود.

وتصدر الجزيرة إحصائية الأعلى استحواذاً على الكرة، خلال الجولات الـ 12 الأولى من الموسم، وذلك بمعدل بلغ 62٪، وهو ما يكشف عن قدرات لاعبيه وتبنيه نهج المبادرة في بناء اللعب.

كما تميز الجزيرة في إحصائية التمريرات، بوصفه صاحب أعلى عدد من التمريرات خلال الجولات الماضية من الدوري، بمجموع 6105 تمريرة، وهو الأعلى في عدد التمريرات في منطقة الخصم بمجموع 2855 تمريرة، وكان لافتاً أنه صاحب أعلى دقة بالتمريرات أيضاً بنسبة تصل إلى 88.12٪، إلى جانب أنه صاحب أقل عدد من التمريرات الطويلة برصيد 474 تمريرة فقط، وهو ما يترجم اللعب الجماعي الذي يحتاج إلى المزيد من لمسات العمل للوصول إلى أداء أعلى خلال المباريات المقبلة.

والجزيرة صاحب أقل عدد من الأخطاء المرتكبة على المنافسين بمجموع 112 خطأ فقط، وهو الذي يركز على لعب كرة القدم بعيداً عن الأداء الخشن.

وكان الجزيرة كان ثاني أكثر فريقاً نجاحاً في كسب المواجهات بنسبة 52.75٪.

كما أن الجزيرة أكثر فريق نجاحاً في مراوغات المنافسين بمجموع 121 مراوغة بمهارات فردية بارزة.

وسيكون التركيز في المرحلة المقبلة على معالجة الأخطاء الدفاعية مع استقبال الفريق 20 هدفاً، ليأتي ثامناً في قائمة أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري، حيث خرج بشباك نظيفة مرتين فقط، إلى جانب زيادة الفاعلية الهجومية، حيث جاء الفريق تاسعاً بمجموع التسديدات، بإجمالي 119 تسديدة على المنافسين.