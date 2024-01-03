الزعابي: لقب «الرجبي العربي» المهمة الأولى في 2024

رضا سليم (دبي)

كشف محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي عن التحديات التي تواجه المنتخبات الوطنية للسباعي، وفئة 15 لاعباً خلال عام 2024، بعد الإنجازات التي حققتها اللعبة في 2023، بالوصول إلى النخبة الآسيوية والصدارة العربية، وقال: «منتخبنا الوطني للرجبي للمشاركة في البطولة العربية للسباعيات التي ستقام بمدينة الرياض الشهر المقبل في أول استحقاقات عام 2024، حيث يشارك منتخبنا في فئتي الرجال والسيدات، وقد نجحنا خلال العام الماضي في تحقيق الميدالية الذهبية للرجال للمرة الأولى في البطولة العربية الثامنة التي أقيمت بالعين في فبراير الماضي، كما حققنا الميدالية الفضية للسيدات في نفس البطولة للمرة الأولى، ونطمح أن نحافظ على لقب الرجال، ونحقق ذهبية السيدات للمرة الأولى».

وأضاف أن منتخب السيدات فئة 15 لاعباً سيشارك في البطولة الآسيوية للمستوى الثاني، وهي أول مشاركة لفئة السيدات، والتي ستقام في الهند خلال شهر مايو المقبل، كما يشارك المنتخب في البطولة الآسيوية للنخبة، والتي تأهل لها من المستوى الأول، في هونج كونج خلال شهر يونيو المقبل، وتستضيف الإمارات منتخبي كوريا الجنوبية وماليزيا، طبقاً للنظام الجديد للاتحاد الآسيوي، حيث تستضيف مباراتين وسنلعب مع هونج كونج خارج ملعبنا، ويشارك منتخب الناشئين والناشئات في البطولة الآسيوية تحت 18 سنة، في أغسطس المقبل، فيما يشارك منتخبنا للرجال والسيدات في سلسلة النخبة الآسيوية للمرة الأولى، مع الثمانية الكبار في القارة، والتي تتضمن 3 جولات، والجولة الأولى في سبتمبر والثانية في أكتوبر والثالثة في نوفمبر، كما يدرس الاتحاد المشاركة في البطولة الآسيوية تحت 20 سنة للمرة الأولى.

وتابع: «ما تحقق من إنجازات خلال عام 2023 يعود إلى الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خاصة أن الرجبي حقق إنجازات غير مسبوقة في العام الماضي، حيث حققنا لقب البطولة الآسيوية للمستوى الأول، وصعدنا لمستوى النخبة للمرة الأولى، والذي يضم أقوى 8 منتخبات في القارة، كما حققنا الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للسباعيات تحت 18 سنة، للشباب والشابات في الصين تايبيه، والفوز بالميدالية البرونزية في سلسلة كأس آسيا للسباعيات للرجال «النخبة»، وحققنا لقب بطولة آسيا للسباعيات للمستوى الأول بقطر وتأهلنا للنخبة للسيدات، وبالتالي منتخبا الرجال والسيدات الآن في مستوى النخبة، فيما جاء ترتيبنا في المركز الخامس في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، والمركز الرابع في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024».

وأوضح: «مجلس إدارة الاتحاد يعمل بروح الفريق الواحد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وأيضاً الجهازين الفني والإداري، وتعتبر المنظومة متكاملة للوصول إلى منصات التتويج، ولعل ما تحقق في العام الماضي يعد مسؤولية كبيرة على الجميع في مواصلة التفوق على المستويات كافة، ونأمل أن يكون العام الجديد أفضل في النتائج والإنجازات».