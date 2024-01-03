منتخب مصر يستعد لـ «أمم أفريقيا» من العاصمة الإدارية

القاهرة (د ب أ)

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاولمبية بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، بدءاً من 13 يناير الجاري.

شارك في المران 26 لاعباً وهم: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد صبحي، وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم، وأسامة جلال، ومحمد حمدي وأحمد فتوح، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد، ومحمود كهربا، وأحمد حسن كوكا. ومن المقرر أن ينتظم محمد صلاح في معسكر المنتخب المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تسجيله هدفين خلال مباراة فريقه ليفربول أمام نيوكاسل التي جرت أمس في الدوري الإنجليزي، وأدى الحارسان محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، بالإضافة إلى أسامة جلال تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا. حضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.