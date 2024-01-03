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الرياضة

هداف «النمور» يختفي في 12 جولة!

هداف «النمور» يختفي في 12 جولة!
3 يناير 2024 13:00

فيصل النقبي (كلباء)

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تتجه أنظار جماهير اتحاد كلباء إلى المهاجم الشاب أحمد عامر، الذي أشعل المشهد الرياضي هدافاً لـ«النمور» في الموسم الماضي برصيد مميز قدره 8 أهداف، على أمل استعادة مكانته بالفريق في الفترة المقبلة، حيث إنه مع بداية الموسم الحالي يواجه عامر تحدياً جديداً يكمن بوجوده على مقاعد البدلاء بتوجيهات المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، حيث شارك بديلاً في 3 مباريات فقط من إجمالي 12 حتى فترة التوقف الحالية.
وتتساءل الجماهير عن أسباب تراجع مكانة مهاجمها في التشكيلة الأساسية، وهل يتعلق الأمر بتكتيكات المدرب الجديد أم قضايا فنية أخرى؟.
‏وجود أحمد عامر في دكة البدلاء هذا الموسم يطرح التساؤلات حول قدرة المدرب في الاستفادة من قدرات هذا المهاجم، الذي حقق أمنيات الجماهير في الموسم الماضي، ويترقب الجمهور مشاركة عامر بشكل أكبر خلال فترة استئناف الدوري، حاملين في أذهانهم تألقه السابق، والإسهامات المميزة التي قدمها لفريقه.

اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
فرهاد مجيدي
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