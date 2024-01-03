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الرياضة

فوفانا مستمر مع النصر السعودي

فوفانا مستمر مع النصر السعودي
3 يناير 2024 11:45

الرياض (د ب أ)
ذكر تقرير صحفي اليوم أن مسؤولي نادي النصر السعودي لكرة القدم يتجهون للإبقاء على الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط الفريق، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من العروض الشفهية التي تلقاها.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، نقلاً عن مصادر أن اللاعب الدولي الإيفواري سيبقى مع الفريق، واستبعدت فكرة رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكانت أنباء انتشرت حول تغيير النادي العاصمي لفوفانا، وتعويضه بلاعب أجنبي آخر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى رضا النادي عما قدمه الإيفواري خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وارتياح اللاعب أيضاً لوجوده مع النصر.
ويمثّل فوفانا «الأصفر» منذ الصيف الماضي، ويرتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام، وشارك في الموسم الجاري بـ 19 مباراة في دوري روشن السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا، إضافةً إلى مواجهات البطولة العربية التي حقق لقبها النصر. وسيلعب الإيفواري مع منتخب بلاده، في نهائيات كأس أفريقيا، بعد استدعائه من قِبل المدرب الفرنسي جان لويس جاسيت.

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