مدربة فريق نادي أبوظبي تحصل على لقب «كابيتانو مصر»

أبوظبي (الاتحاد)



فازت سارة حسنين، مدربه فريق نادي أبوظبي الرياضي لأكاديمية الكرة وفريق النادي للشابات بطل دوري الإمارات، بلقب بطولة «كابيتانو مصر» التي بلغت موسمها الثاني برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وقادت فريق ثابت البطل للفوز على نظيره فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، 5-1 بنتيجة المباراتين في نهائي بطولة «كابيتانو مصر» لكرة القدم.

وبدأت سارة حسنين مدربه فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات مسيرتها مع كرة القدم 1997 في نادي المعادن، وشاركت معه في أول دوري مصري للكرة النسائية، والذي أصبح بعد ذلك فريق وادي دجلة، وفازت حينذاك بلقب أفضل لاعبة كرة قدم في تاريخ الكرة النسائية المصرية، وحصلت على لقب أفضل لاعبة في أفريقيا خلال لعبها مع منتخب مصر للسيدات، كما شاركت في أول بطولة دوري لكرة القدم النسائية الذي انطلق عام 1999، أي بعد عامين من تكوين منتخب مصر ومشاركتها معه في كأس الأمم الأفريقية نيجيريا 1998.

وفي عام 1999 انضمت سارة حسنين، إلى التشكيل الأفضل في العرب وأفريقيا، لخوض مباراة افتتاح مونديال كأس العالم للسيدات بكاليفورنيا.

وعلي المستوى المحلي تعتبر سارة حسنين أول لاعبه مصرية في تاريخ الكرة النسائية، تنضم لفريق نادي أبوظبي الرياضي عام 2005، مع ميلاد كرة القدم النسائية الإماراتية كلاعبه، وأصبحت بعد ذلك مديراً فنياً لفريق النادي الأول، والذي قادته لمختلف الألقاب المحلية والعربية وغرب آسيا كلاعبه ومدربه.

يذكر أن برنامج كابيتانو مصر، هو أضخم برنامج في مصر لاكتشاف المواهب الرياضية من مختلف محافظات مصر.