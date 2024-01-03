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الرياضة

فريق الكاراتيه بالشارقة للمرأة يستأنف تحضيراته للدورة العربية

فريق الكاراتيه بالشارقة للمرأة يستأنف تحضيراته للدورة العربية
3 يناير 2024 14:00

 

الشارقة (الاتحاد)

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أنهى فريق الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضة المرأة تحضيراته بالمعسكر الخارجي التي جرت في تونس، والذي استمر لمدة 10 أيام قضاها الفريق في تدريبات مشتركة ومكثفة مع المنتخب التونسي الأول، بالإضافة لخوضه عدداً من التجارب الودية مع بطلات أبرز الفرق التونسية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي يخوضها الفريق للمشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب العربية للأندية التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بملاعب وصالات إمارة الشارقة في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.
ضم المعسكر 5 لاعبات هن: حوراء العجمي، فاطمة خصيف، سارة العامري، اليازية خالد، وخولة الأنصاري، ورافقتهن المدربة التونسية هالة البودي، التي أكدت نجاح المعسكر، واعتبرته محطة أساسية في برنامج إعداد وتجهيز الفريق للدورة العربية المقبلة التي يعتبرها الفريق محطة أساسية في برنامج إعداده المكثف استعداداً للبطولة.
وأشارت إلى أن الفريق عاد من جديد للتدريبات اليومية فور عودته إلى الشارقة لمزيد من الصقل والتجهيز.
وذكرت أنه تتبقى للفريق محطتان مهمتان في برنامج تحضيراته، حيث من المقرر أن يشارك في بطولتين دوليتين في كل من اليونان وفرنسا خلال الفترة المقبلة، ستكونان بمثابة التحضير الختامي والأخير للفريق قبل خوضه غمار منافسات الدورة العربية. 

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