«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش خطط التطوير



الشارقة (الذيد)

ترأس مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وناقش الاجتماع استراتيجيات النادي الرامية إلى ترسيخ فاعلية الانشطة والسباقات في تعزيز نمو وتقدم رياضة سباقات الهجن.

ورحب ابن هويدن بأعضاء مجلس الإدارة، وأعرب عن تقديره وامتنانه للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أثمرت عن تأسيس نادي الشارقة لسباقات الهجن الذي يمثل إحدى المؤسسات الرياضية الرائدة في المنطقة التي تعنى بثقافة وتراث سباقات الهجن العربية الأصيلة على المستوى المحلي والإقليمي.

وشدّد على ضرورة استكمال مسيرة النجاح التي حققها نادي الشارقة لسباقات الهجن خلال الفترة الماضية، معرباً عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف النادي في إحداث نقلة نوعية وإنشاء منظومة متكاملة تعمل على نشر المعلومة والمعرفة على مستوى العالم وتسلط الضوء على رياضة وثقافة سباقات الهجن وتقديم كافة احتياجات ملاك الهجن.

ثم انتقل الحضور خلال الاجتماع الى بحث ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالة من أبرزها منافشة بعض الأعمال الإنشائية القائمة في ميدان الذيد واحتياجات النادي، كما تم مناقشة العديد من الاقترحات التي تم طرحها من الرئيس والأعضاء والتي تخدم ملاك الهجن، واستعرض المجلس التحضيرات للموسم الجديد 2024، في مقدمتها بحث إليه تنظيم مهرجانات سباقات الهجن خلال موسم 2024.