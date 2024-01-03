الخميس 4 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش خطط التطوير

«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش خطط التطوير
3 يناير 2024 14:30

 
الشارقة (الذيد)
ترأس مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وناقش الاجتماع استراتيجيات النادي الرامية إلى ترسيخ فاعلية الانشطة والسباقات في تعزيز نمو وتقدم رياضة سباقات الهجن.
ورحب ابن هويدن بأعضاء مجلس الإدارة، وأعرب عن تقديره وامتنانه للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أثمرت عن تأسيس نادي الشارقة لسباقات الهجن الذي يمثل إحدى المؤسسات الرياضية الرائدة في المنطقة التي تعنى بثقافة وتراث سباقات الهجن العربية الأصيلة على المستوى المحلي والإقليمي.
وشدّد على ضرورة استكمال مسيرة النجاح التي حققها نادي الشارقة لسباقات الهجن خلال الفترة الماضية، معرباً عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة على تحقيق أهداف النادي في إحداث نقلة نوعية وإنشاء منظومة متكاملة تعمل على نشر المعلومة والمعرفة على مستوى العالم وتسلط الضوء على رياضة وثقافة سباقات الهجن وتقديم كافة احتياجات ملاك الهجن.
ثم انتقل الحضور خلال الاجتماع الى بحث ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالة من أبرزها منافشة بعض الأعمال الإنشائية القائمة في ميدان الذيد واحتياجات النادي، كما تم مناقشة العديد من الاقترحات التي تم طرحها من الرئيس والأعضاء والتي تخدم ملاك الهجن، واستعرض المجلس التحضيرات للموسم الجديد 2024، في مقدمتها بحث إليه تنظيم مهرجانات سباقات الهجن خلال موسم 2024.

أخبار ذات صلة
راشد بن سعود يشهد منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين للهجن
«أمسية» على قمة اللقايا في مهرجان أم القيوين للهجن
سباقات الهجن
الهجن
سباقات الهجن العربية الأصيلة
إمارة الشارقة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية السعودية
الأخبار العالمية
السعودية تدين "التفجيرات الإرهابية" في إيران
اليوم 08:22
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
الرياضة
سان جيرمان يحصد «اللقب 12» في «كأس الأبطال»
اليوم 08:21
أعضاء فريق الإنقاذ يبحثون في المنازل عن ناجين في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان وارتفاع الحصيلة
اليوم 08:15
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
الرياضة
أتالانتا وميلان.. «موعد الكأس»
اليوم 08:07
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
الرياضة
ريال مدريد وجيرونا.. «المطاردة المشوقة»!
اليوم 07:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©