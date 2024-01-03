أنشيلوتي: أود الاستمرار مع ريال مدريد حتى 2028

مدريد (رويترز)

قال كارلو أنشيلوتي إنه يريد البقاء في ريال مدريد لما بعد عام 2026 بعد أن مدد المدرب الإيطالي عقده لمدة عامين مع عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وعاد أنشيلوتي (64 عاماً) إلى ريال مدريد في 2021 وقد سبق له تدريب النادي خلال الفترة من 2013 حتى 2015.

وفاز أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة مع فريق العاصمة الإسبانية، بالإضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس العالم للأندية، وكان عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد سينتهي في 2024 وجاء التجديد لينهي التكهنات بشأن توليه تدريب منتخب البرازيل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين قبل مواجهة مايوركا على ملعبه: «عقدي كان سينتهي 30 يونيو 2024. قرر النادي الآن تمديد التعاقد لأنه سعيد بعملنا، لا أعرف ما إذا كانت هذه ستكون فترتي الأخيرة كمدرب. لا أعرف ماذا سيحدث بمجرد انتهاء مهمتي هنا، أود الاستمرار مع ريال مدريد حتى 2026، وآمل أن أتمكن من البقاء هنا في 2027 و2028».

وقبل تمديد التعاقد مع ريال مدريد ربطت تكهنات أنشيلوتي باحتمال تدريب منتخب البرازيل، حيث قال الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز إنه المرشح الأبرز لتولي المنصب، لكن أنشيلوتي قال إن البقاء في ريال مدريد كان دائماً من أولوياته.

وأضاف: «شعرت بفخر شديد لترشيحي لتدريب البرازيل، لكن موقفي من الاستمرار مع ريال مدريد كان واضحاً، إدنالدو ليس الرئيس في الوقت الحالي وكل شيء سار بالطريقة التي أردتها لأنني أرغب في البقاء هنا. كان ترشيحي لتدريب البرازيل أمراً مثيراً، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيريدونني في عام 2026، لا أعرف مدى سعادتهم بقرار التمديد مع ريال مدريد».